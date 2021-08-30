حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 30 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.
ماليا ومهنيا: ستقوم باقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: من المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: سيكون لديك قدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اليوم اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة و لقاءات عاطفية ناجحة.
مهنيا: اليوم يمكنك القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: عليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا
برج الاسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.
ماليا ومهنيا: تستطيع اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وعليك أن تستمع جيدا للآخرين.
مهنيا وماليا: يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك
برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: ستجد قريبا حلول كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا: اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط يجب أن تحارب من أجل تنمية أعمالك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: عليك توخي الحيطة والحذر في قراراتك، وتجنّب السرعة في الحركة والقيادة.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وابحث عن حلول جذرية للصراعات.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط يمكنك استثمار جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم
برج الدلو
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: لديك مشاعر إيجابية ويمكنك التعبير عنها بجرأة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مؤثرا، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة
برج الحوت
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: من المهم أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة شخصيته وطباعه جيدا