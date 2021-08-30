حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 30 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.



برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ماليا ومهنيا: ستقوم باقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: من المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

عاطفيا واجتماعيا: سيكون لديك قدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اليوم اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة و لقاءات عاطفية ناجحة.

مهنيا: اليوم يمكنك القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: عليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا

برج الاسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ماليا ومهنيا: تستطيع اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وعليك أن تستمع جيدا للآخرين.

مهنيا وماليا: يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: ستجد قريبا حلول كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مهنيا وماليا: اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط يجب أن تحارب من أجل تنمية أعمالك وتحمي نفسك وتعيد صياغتها

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وصحيا: عليك توخي الحيطة والحذر في قراراتك، وتجنّب السرعة في الحركة والقيادة.

عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات



برج الجدي



من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وابحث عن حلول جذرية للصراعات.

مهنيا وعائليا: رغم الضغوط يمكنك استثمار جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم



برج الدلو

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: لديك مشاعر إيجابية ويمكنك التعبير عنها بجرأة.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مؤثرا، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة



برج الحوت

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: من المهم أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة شخصيته وطباعه جيدا