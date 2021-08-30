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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 30 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم
حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس  30/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل

من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا:  تتمتع اليوم بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.
ماليا ومهنيا: ستقوم باقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: من المهم أن تنتبه اليوم لحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: سيكون لديك قدرة على التعبير جيدا عن مشاعرك، فقط اليوم اعتمد اللباقة مع الأصدقاء واستخدم منطقا سليما

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة و لقاءات عاطفية ناجحة.
مهنيا: اليوم يمكنك القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك

 

برج السرطان

 

من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: عليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا

برج الاسد

 من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.
ماليا ومهنيا: تستطيع اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وعليك أن تستمع جيدا للآخرين.
مهنيا وماليا:  يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك

برج الميزان

 عاطفيا واجتماعيا: ستجد قريبا حلول كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.
مهنيا وماليا:  اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك

برج العقرب

 من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تجمعك به أوقات حلوة.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط يجب أن تحارب من أجل تنمية أعمالك  وتحمي نفسك وتعيد صياغتها

برج القوس

 

من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: عليك توخي الحيطة والحذر في قراراتك، وتجنّب السرعة في الحركة والقيادة.
عاطفيا واجتماعيا: عليك أن تحترم حقوق الآخر إذا أردت أن تتغلب على الخلافات
 

برج الجدي


من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وابحث عن حلول جذرية للصراعات.
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط يمكنك  استثمار جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم


برج الدلو

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: لديك  مشاعر إيجابية ويمكنك التعبير عنها بجرأة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مؤثرا، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة
 

برج الحوت

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: من المهم أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.
مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة شخصيته وطباعه جيدا

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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