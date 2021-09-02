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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 2- 9-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 2-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 


برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بأن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في معاملاتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة

 

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تنظر للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.
عاطفيا وعائليا: الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتحد بعدل مع الأخوة والأحباب وإذا أصريت على نصرة الحق

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد يدعمانك ويمنحانك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.
مهنيا وماليا: ما زال القمر بمنزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر

 

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.
عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة

 

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص.. راقب في صمت، ولا تتحدث عن أخبارك.
مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك

 

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع الشمس يمنحك إشراقة وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات

 

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.
عاطفيا: تناغم القمر مع الشمس يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك

 

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على توطيد علاقتك بمن حولك

 

برج الجدي
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.
مهنيا وماليا: احمِ نفسك ولا تغامر، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ

 

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ تساعدك على الصمود وتحسن التصرف.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

 

برج الحوت
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات سعيدة مع الأحباب.
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية والمهنية ويتبعك الكثيرون

 

 

توقعات الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم برج الحمل برج الثور

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