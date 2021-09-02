حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 2-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.



برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بأن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في معاملاتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يجعلك اليوم تنظر للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.

عاطفيا وعائليا: الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتحد بعدل مع الأخوة والأحباب وإذا أصريت على نصرة الحق

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد يدعمانك ويمنحانك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

مهنيا وماليا: ما زال القمر بمنزلك الثاني مما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: اليوم لا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص.. راقب في صمت، ولا تتحدث عن أخبارك.

مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع الشمس يمنحك إشراقة وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.

عاطفيا: تناغم القمر مع الشمس يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على توطيد علاقتك بمن حولك

برج الجدي

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

مهنيا وماليا: احمِ نفسك ولا تغامر، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ تساعدك على الصمود وتحسن التصرف.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

برج الحوت

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات سعيدة مع الأحباب.

اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاستمتاع بحياتك الاجتماعية والمهنية ويتبعك الكثيرون