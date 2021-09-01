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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 /9 /2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم
حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء  1/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
 

برج الحمل


عاطفيا وعائليا:  اليوم سيكون عصبيا وانفعاليا 
مهنيا واجتماعيا: قد تميل للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: أهتم  بإبراز مواهبك وقدراتك 
عائليا وعاطفيا: اليوم تهتم بجميع من حولك، وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

برج الجوزاء

 

مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تراجع خطواتك ومواقفك وحساباتك تفاديا للمشاكل والخسائر.
عائليا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقاتك العائلية والعاطفية

برج السرطان

مهنيا: القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. حظك  يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية

برج الاسد

مهنيا: سيكون لديك قدرة كبيرة على الإبداع
عاطفيا :الكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تستمتع بوقتك

برج العذراء

مهنيا: عليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك، ونظم أفكارك وأولوياتك.
عاطفيا وعائليا: قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وحاول أن تغيّر نظرتك للأمور كي تجد حلا.

برج الميزان

 مهنيا: حبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.
عاطفيا واجتماعيا: حول التعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لتنمية المال والأعمال.
عائليا وعاطفيا: اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال

برج القوس

 

عاطفيا واجتماعيا: تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا:  تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: من المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة


برج الدلو

صحيا ومهنيا:الوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.
عاطفيا وعائليا: تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب

برج الدلو 

صحيا ومهنيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا، 
عاطفيا وعائليا:الوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

برج الحوت

عاطفيا:  الحب يمنحك طاقة عاطفية، وقد تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.
اجتماعيا ومهنيا: اليوم تنجز أعمالك بحماس، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ولا تعلن خططك

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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