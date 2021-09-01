حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 /9 /2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: اليوم سيكون عصبيا وانفعاليا
مهنيا واجتماعيا: قد تميل للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: أهتم بإبراز مواهبك وقدراتك
عائليا وعاطفيا: اليوم تهتم بجميع من حولك، وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تراجع خطواتك ومواقفك وحساباتك تفاديا للمشاكل والخسائر.
عائليا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقاتك العائلية والعاطفية
برج السرطان
مهنيا: القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. حظك يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية
برج الاسد
مهنيا: سيكون لديك قدرة كبيرة على الإبداع
عاطفيا :الكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تستمتع بوقتك
برج العذراء
مهنيا: عليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك، ونظم أفكارك وأولوياتك.
عاطفيا وعائليا: قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وحاول أن تغيّر نظرتك للأمور كي تجد حلا.
برج الميزان
مهنيا: حبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.
عاطفيا واجتماعيا: حول التعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض.
برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لتنمية المال والأعمال.
عائليا وعاطفيا: اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: من المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة
برج الدلو
صحيا ومهنيا:الوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.
عاطفيا وعائليا: تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب
برج الدلو
صحيا ومهنيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا،
عاطفيا وعائليا:الوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.
برج الحوت
عاطفيا: الحب يمنحك طاقة عاطفية، وقد تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.
اجتماعيا ومهنيا: اليوم تنجز أعمالك بحماس، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ولا تعلن خططك