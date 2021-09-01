حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1 /9 /2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.



برج الحمل



عاطفيا وعائليا: اليوم سيكون عصبيا وانفعاليا

مهنيا واجتماعيا: قد تميل للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: أهتم بإبراز مواهبك وقدراتك

عائليا وعاطفيا: اليوم تهتم بجميع من حولك، وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: عليك اليوم أن تراجع خطواتك ومواقفك وحساباتك تفاديا للمشاكل والخسائر.

عائليا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقاتك العائلية والعاطفية

برج السرطان

مهنيا: القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

اجتماعيا وعاطفيا: رغم التشوش.. حظك يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية

برج الاسد

مهنيا: سيكون لديك قدرة كبيرة على الإبداع

عاطفيا :الكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تستمتع بوقتك

برج العذراء

مهنيا: عليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك، ونظم أفكارك وأولوياتك.

عاطفيا وعائليا: قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وحاول أن تغيّر نظرتك للأمور كي تجد حلا.

برج الميزان

مهنيا: حبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

عاطفيا واجتماعيا: حول التعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لتنمية المال والأعمال.

عائليا وعاطفيا: اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وماليا: من المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة



برج الدلو

صحيا ومهنيا:الوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

عاطفيا وعائليا: تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب

برج الدلو

صحيا ومهنيا: القمر بمنزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا،

عاطفيا وعائليا:الوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

برج الحوت

عاطفيا: الحب يمنحك طاقة عاطفية، وقد تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

اجتماعيا ومهنيا: اليوم تنجز أعمالك بحماس، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ولا تعلن خططك