حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا، لكن لا تستسلم للتوتر أو التشوش وحاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

صحيا وعاطفيا: الوضع الفلكي قد يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك

برج الثور

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وقد تفي بالتزامات مادية وتتخذ قرارات موفقة.

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تتواصل بذكاء مع من تحب وقد تخوض في نشاط جديد ومميز

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم يطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في التمرد على الطرف الآخر.. حاول أن تقاوم

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، المريخ وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة إيجابية ويجعلك ذلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة

برج العذراء

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

عاطفيا: فينوس والقمر يمنحانك اليوم أسباب السعادة فالتقط الفرص

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب

برج العقرب

مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وما زال الفلك ينصحك بالتحكم في نفقاتك والتصرّف بحذر ودقة في قرارات العمل.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء

برج الدلو

عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر اليوم وكن متحفظا

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

عاطفيا: أوقات رائعة قد تقضيها اليوم مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين