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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16- 9-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-9-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا، لكن لا تستسلم للتوتر أو التشوش وحاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.
صحيا وعاطفيا: الوضع الفلكي قد يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك

 

برج الثور
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب

 

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وقد تفي بالتزامات مادية وتتخذ قرارات موفقة.
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تتواصل بذكاء مع من تحب وقد تخوض في نشاط جديد ومميز

 

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم يطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في التمرد على الطرف الآخر.. حاول أن تقاوم

 

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، المريخ وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة إيجابية ويجعلك ذلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة

 

برج العذراء
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: فينوس والقمر يمنحانك اليوم أسباب السعادة فالتقط الفرص

 

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب

 

برج العقرب
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف

 

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وما زال الفلك ينصحك بالتحكم في نفقاتك والتصرّف بحذر ودقة في قرارات العمل.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين

 

برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء

 

برج الدلو
عاطفيا وصحيا: تنصحك الأفلاك أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر اليوم وكن متحفظا

 

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.
عاطفيا: أوقات رائعة قد تقضيها اليوم مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين

 

 

 

الأبراج توقعات الأبراج لهذا الأسبوع خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل برج الثور

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