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أصل الحكاية

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

صدى البلد

نجح الجناح الدولي المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية التاريخية، خلال المواجهة التي جمعت فريقه، مساء أمس الثلاثاء، مع أتليتكو مدريد، على ملعب «واندا ميترو بوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي فاز بها الريدز  بنتيجة 3-2.

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صلاح يحطم الأرقام القياسية

سجل محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ ناديه ليفربول، وذلك بعد هدفيه في شباك أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتالية، في مختلف المسابقات، وسجل في آخر 6 مباريات بالدوري، والمباريات الثلاث في دوري الأبطال.
وسجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثامنة، بعد مراوغته لدفاعات أتلتيكو مدريد، وسدد أرضية ارتطمت بميلنر في طريقها لتسكن الشباك، بينما أحرز الغيني نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم رفاق محمد صلاح بثنائية.
وجاء هدفا أتلتيكو مدريد عن طريق الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 20 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 78 ينهي صلاح على أمل أتليتكو مدريد بالهدف الثالث من ضربة جزاء صحيحة.

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5 أرقام تاريخية لصلاح مع الريدز

حقق الملك المصري محمد صلاح  أرقاما تاريخية، في مباراة أمس، بعد هدفيه في شباك الفريق الأسباني:
- نجح محمد صلاح في أن يصبح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول، يسجل 10 أهداف للريدز في 9 مباريات متتالية.
- تمكن الملك المصري من تخطي أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد في عدد أهداف الثنائي المسجلة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بإحراز صلاح 31 هدف، بينما توقف جيرارد عند 30 هدفا بتلك المسابقة الأوروبية الكبيرة.
- يعد هدفي صلاح في شباك أتلتيكو مدريد رقم 202 خلال مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.

- يعد هدف الثاني رقم 137 للنجم المصري بقميص ليفربول في مختلف البطولات.
- تعد مواجهة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد هي المباراة رقم 214 لمحمد صلاح رفقة ليفربول بشكل عام.

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الهداف التاريخي للريدز

بات محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول في دورى أبطال أوروبا، بعدما نجح في هز شباك أتلتيكو مدريد الليلة بهدفين، ليتخطى النجم السابق ستيفن جيرارد صاحب 30 الـ هدفًا، وسجل محمد صلاح 31 هدفا مع الريدز في دورى أبطال أوروبا خلال 48 مباراة، وكان أول هدف سجله الفرعون المصرى مع ليفربول في البطولة ضد هوفنهايم الألماني، في مرحلة تحديد المتأهل لدورى المجموعات خلال موسم 2017 – 2018.

جيرارد

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول، يهز الشباك في 9 مباريات متتالية بكافة المسابقات.

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رقم واحد.. أحمد موسى: محمد صلاح أصبح أفضل من ميسي ورونالدو

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أحمد موسى: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باللاعب محمد صلاح بعد تسجيله هدف مساء أمس، في شباك أتليتكو مدريد.
وأضاف، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن صلاح على مدار 3 أسابيع يسجل أجمل الأهداف، لافتًا إلى أن صلاح يسجل في كل مباراة يخوضها مع ليفربول “سجل في 10 ماتشات”.

وتابع أن محمد صلاح أصبح أفضل من ميسي ورونالدو؛ أصبح رقم واحد وهذا كلام نقاد ووسائل إعلام دولية، لافتًا إلى أن الفرعون المصري يصنع المستحيل.
وأوضح أن صلاح يستحق قيمة العقد الجديد الذي سيتم التعاقد معه من قبل فريق ليفربول.
 

ليفربول يغير إطار صفحته بأرقام صلاح القياسية
 

احتفل نادي ليفربول الانجليزي بالأرقام القياسية التي حققها النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، بعد أن وصل لهدفه رقم 31 مع ليفربول فى دورى أبطال أوروبا، ليصبح الهداف التاريخى للفريق فى المسابقة بعد تخطي النجم السابق ستيفن جيرارد.
وغير الحساب الرسمي لفريق ليفربول على تويتر صورة إطار الصفحة لصورة الفرعون المصري محمد صلاح احتفاء بأرقامه القياسية التي يحققها في صفوف الريدز، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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