"أمي كانت جدة وهى عندها 29 سنة ".. الفنان بافو يحكي مواقف طريفة عن عائلته |شاهد

قال الفنان " بافو" خلال حواره ببرنامج سهرانين من تقديم الفنان أمير كرارة و المذاع على فضائية "أون " :" أنا اتولد لقيت كل أجدادي متوفيين وكانت أمي هى أصغر واحدة في أخواتها التسعة وأمي واخواتها خلفوا 46 واحد ".



وأضاف الفنان " بافو" :" أمي خلفت أخواتي التلاتة وخلفتني بعدهم ب15 سنة فا جيت في الوقت الضايع وأمي كانت جدة وهى عندها 29 سنة لأنها اتجوزت وهى عندها 13 سنة وخلفت وهى 14سنة وأختي اتجوزت وهى 14سنة وخلفت وهى 15 سنة وابن أختي أكبر مني ب3 سنين ".



#سهرانين | عائلة "بافو" مش زي أي عيلة.. تعالوا نسمع حكايتها معاه😁 - YouTube