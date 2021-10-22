حوار المشرق والمغرب| حسن حنفي يكتب عن محمد عابد الجابري: أصدقاء العمر

يعيد موقع «صدى البلد» نشر مقال قديم للمفكر والفيلسوف الراحل حسن حنفي، كان قد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قبل وفاته بعدة أشهر، ويتناول فيه صداقته بالمفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري إذ تعاونا معا في كتابة كتاب "حوار المشرق والمغرب".

ويبدأ حنفي قائلا: "عندما بلغنى نبأ وفاة الجابري وأنا فى الجامعة. أسرعت إلى المنزل لأقدم هذا العزاء لصديق العمر ورفيق الدرب. "نقد العقل العربى" و"التراث والتجديد" أضخم مشروعين فى الفكر العربى المعاصر. يماثلهما "التراث والثورة" للطيب تيزينى و"نقد العقل الإسلامى" لمحمد أركون.

وتابع: "لا يوجد مفكر عربى إلا وتأثر به إيجابا أم سلبا. ولا يستطيع واحد منهم أن يملأ فراغه بعد رحيله. وهو الفرق بين الكوكب والنجوم. أصبح يمثل الفكر العربى المعاصر. يشار إليه داخل الوطن العربى وخارجه، فى العالم الإسلامى وفى العالم الغربى".



واستكمل: "عُرف بمشروعه النقدى الثلاثى "نقد العقل العربى" ولأول مرة يُستعمل لفظ "نقد" كما استعمله كانط فى القرن الثامن عشر بعد قرنين من النهضة، السادس عشر ونزعته الإنسانية، والسابع عشر ونزعته العقلانية. وأول مرة يُستعمل لفظ "العقل" كما استعمله الأنثروبولوجيون الفرنسيون مثل ليفى بريل. ووصفه بالعربى ومضمونه إسلامى".

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وأضاف في المقال: "تجمع ثلاثيته بين كانط وهيجل معا، العقل النقدى والعقل التاريخى. فالعقل النقدى هو تراث الأمة وإنتاجها الفكرى أى تاريخ وعيها كما فعل هيجل فى "ظاهريات الروح". التكوين يسبق البنية، والبنية نتاج التكوين. والعقول الثلاثة، البيان والعرفان والبرهان، هى عصور تاريخية، القرنان الأول والثانى، ثم القرنان الثالث والرابع ثم القرنان الخامس والسادس. وهى شبيهة بالأقاويل الثلاثة عند ابن رشد، الخطابة والجدل والبرهان. وابن رشد هو العزيز على المغرب، يتوحد المغاربة به. و"العقل السياسى" تطبيق للثلاثية. وما صدر بعد ذلك مثل "علم القرآن" هوامش على المشروع. ولا تدخل فى صلبه. ولم يستمع لنصيحة أصدقائه بكتابة "العقل العلمى". ترجمت أجزاء من الثلاثية إلى الفرنسية وأصبح يُشار إليه كلما أشير إلى الفكر العربى المعاصر".



فى أوائل التسعينيات صدر "حوار المشرق والمغرب" على صفحات اليوم السابع. وكان يُقرأ فى شتى أرجاء الوطن العربى. لأول مرة يتحاور العرب مشرقه ومغربه. واستأنف التقليد فى "دار فكر" بدمشق على نحو آخر. تُرجم إلى اللغات الأجنبية. وأجريت عليه عدة رسائل كنموذج لحوار العرب وليس لخصامهم، الأبرز على الساحة.

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وأوضح: "بالرغم من الحكم عليه بأنه من أنصار القطيعة المعرفية تحت أثر فوكو إلا أنه تعلم فى دمشق، وعشق القاهرة. ولم يفرط فى طلابه فى المغرب لصالح إعارة هنا أو هناك. وهو صاحب مقولة "لقد تمشرق المغرب وتمغرب المشرق" لبيان أواشج القربى بين جناحى الوطن العربى أو بين وسطه ومغربه".

وأشار إلى شخصيته: "وهو بالإضافة إلى ذلك كله شخصه. إذ يتصف بالتواضع الجم وهو الذى بلغت شهرته الآفاق على عكس غيره من الذين أقل منه شهرة وأصابهم الغرور. كما يتصف بالصمت وقلة الكلام وهو الذى كتب الكثير على عكس غيره الذين يكثرون من الثرثرة، ويكتبون القليل. ويتسم بالحياء الشديد والخجل الاجتماعى. يميل إلى العزلة بعيدا عن الصخب الإعلامى والنصر الشفاهى. وهو ودود للغاية تخجل من صداقته التى لا تستطيع أن تقابلها بصداقة مماثلة".

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وتناول تأثيره على التعليم في المغرب، إذا قال: "أثره على التعليم فى المغرب كبير. فقد كان مشرفا على المواد الفلسفية فى التعليم الثانوى. ولا يوجد أستاذ فلسفة فى الثانوية العامة لم يتأثر به ليس فقط فى ثلاثيته بل فى مؤلفاته عن مناهج البحث وفلسفة العلم. وأثره على الحياة السياسية أيضا كبير. فقد كان مفكر الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية. ولم يشأ أن يتقلد الوزارة عندما كان الاتحاد فى الحكم. بل ظل بعيدا. رسالته فى الفكر والنظر وليست فى السياسة والممارسة. وأثره على الأجيال الجديدة كبير من خلال مجلته التى كان يصدرها ويشرف عليها "فكر ونقد" وإن كانت أجيالا أقل وضوحا وأصعب أسلوبا".