عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حوار المشرق والمغرب| حسن حنفي يكتب عن محمد عابد الجابري: أصدقاء العمر

المفكر الراحل حسن
المفكر الراحل حسن حنفي

يعيد موقع «صدى البلد» نشر مقال قديم للمفكر والفيلسوف الراحل حسن حنفي، كان قد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قبل وفاته بعدة أشهر، ويتناول فيه صداقته بالمفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري إذ تعاونا معا في كتابة كتاب "حوار المشرق والمغرب".

 

ويبدأ حنفي قائلا: "عندما بلغنى نبأ وفاة الجابري وأنا فى الجامعة. أسرعت إلى المنزل لأقدم هذا العزاء لصديق العمر ورفيق الدرب. "نقد العقل العربى" و"التراث والتجديد" أضخم مشروعين فى الفكر العربى المعاصر. يماثلهما "التراث والثورة" للطيب تيزينى و"نقد العقل الإسلامى" لمحمد أركون.

 

txt

في رثاء الفيلسوف حسن حنفي: ستسأل عنك الأماكن

txt

علمني حسن حنفي.. قصة المحاضرة الأخيرة للحكيم المصري وهو كفيف

وتابع: "لا يوجد مفكر عربى إلا وتأثر به إيجابا أم سلبا. ولا يستطيع واحد منهم أن يملأ فراغه بعد رحيله. وهو الفرق بين الكوكب والنجوم. أصبح يمثل الفكر العربى المعاصر. يشار إليه داخل الوطن العربى وخارجه، فى العالم الإسلامى وفى العالم الغربى".


واستكمل: "عُرف بمشروعه النقدى الثلاثى "نقد العقل العربى" ولأول مرة يُستعمل لفظ "نقد" كما استعمله كانط فى القرن الثامن عشر بعد قرنين من النهضة، السادس عشر ونزعته الإنسانية، والسابع عشر ونزعته العقلانية. وأول مرة يُستعمل لفظ "العقل" كما استعمله الأنثروبولوجيون الفرنسيون مثل ليفى بريل. ووصفه بالعربى ومضمونه إسلامى".

s220103161732
s220103161732


وأضاف في المقال: "تجمع ثلاثيته بين كانط وهيجل معا، العقل النقدى والعقل التاريخى. فالعقل النقدى هو تراث الأمة وإنتاجها الفكرى أى تاريخ وعيها كما فعل هيجل فى "ظاهريات الروح". التكوين يسبق البنية، والبنية نتاج التكوين. والعقول الثلاثة، البيان والعرفان والبرهان، هى عصور تاريخية، القرنان الأول والثانى، ثم القرنان الثالث والرابع ثم القرنان الخامس والسادس. وهى شبيهة بالأقاويل الثلاثة عند ابن رشد، الخطابة والجدل والبرهان. وابن رشد هو العزيز على المغرب، يتوحد المغاربة به. و"العقل السياسى" تطبيق للثلاثية. وما صدر بعد ذلك مثل "علم القرآن" هوامش على المشروع. ولا تدخل فى صلبه. ولم يستمع لنصيحة أصدقائه بكتابة "العقل العلمى". ترجمت أجزاء من الثلاثية إلى الفرنسية وأصبح يُشار إليه كلما أشير إلى الفكر العربى المعاصر".


فى أوائل التسعينيات صدر "حوار المشرق والمغرب" على صفحات اليوم السابع. وكان يُقرأ فى شتى أرجاء الوطن العربى. لأول مرة يتحاور العرب مشرقه ومغربه. واستأنف التقليد فى "دار فكر" بدمشق على نحو آخر. تُرجم إلى اللغات الأجنبية. وأجريت عليه عدة رسائل كنموذج لحوار العرب وليس لخصامهم، الأبرز على الساحة.

timthumb
timthumb


وأوضح: "بالرغم من الحكم عليه بأنه من أنصار القطيعة المعرفية تحت أثر فوكو إلا أنه تعلم فى دمشق، وعشق القاهرة. ولم يفرط فى طلابه فى المغرب لصالح إعارة هنا أو هناك. وهو صاحب مقولة "لقد تمشرق المغرب وتمغرب المشرق" لبيان أواشج القربى بين جناحى الوطن العربى أو بين وسطه ومغربه".

 

وأشار إلى شخصيته: "وهو بالإضافة إلى ذلك كله شخصه. إذ يتصف بالتواضع الجم وهو الذى بلغت شهرته الآفاق على عكس غيره من الذين أقل منه شهرة وأصابهم الغرور. كما يتصف بالصمت وقلة الكلام وهو الذى كتب الكثير على عكس غيره الذين يكثرون من الثرثرة، ويكتبون القليل. ويتسم بالحياء الشديد والخجل الاجتماعى. يميل إلى العزلة بعيدا عن الصخب الإعلامى والنصر الشفاهى. وهو ودود للغاية تخجل من صداقته التى لا تستطيع أن تقابلها بصداقة مماثلة".

download (1)
download (1)


وتناول تأثيره على التعليم في المغرب، إذا قال: "أثره على التعليم فى المغرب كبير. فقد كان مشرفا على المواد الفلسفية فى التعليم الثانوى. ولا يوجد أستاذ فلسفة فى الثانوية العامة لم يتأثر به ليس فقط فى ثلاثيته بل فى مؤلفاته عن مناهج البحث وفلسفة العلم. وأثره على الحياة السياسية أيضا كبير. فقد كان مفكر الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية. ولم يشأ أن يتقلد الوزارة عندما كان الاتحاد فى الحكم. بل ظل بعيدا. رسالته فى الفكر والنظر وليست فى السياسة والممارسة. وأثره على الأجيال الجديدة كبير من خلال مجلته التى كان يصدرها ويشرف عليها "فكر ونقد" وإن كانت أجيالا أقل وضوحا وأصعب أسلوبا".

المغرب العرب التواصل الاجتماعي الوطن العربي التراث والتجديد التجديد التاريخ التراث تاريخ القرن الثامن عشر الإسلامي

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| 5 أسباب تغلق جروب واتساب.. DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء و السقوط

هل يجوز للمرأة عدم مسح شعرها عند الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

أخبار العالم| إجراء كويتي عاجل بشأن مصر وقيس سعيد يعلن تفاصيل جديدة عن الحوار الوطني

أوفر برايس يصل إلى 30 ألف جنيه لـ هيونداي اكسنت RB.. تفاصيل

فاز 10 مرات.. الزمالك يتفوق على الأندية الكينية عبر تاريخه في البطولات الأفريقية

السائحون والزوار يشهدوا تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ