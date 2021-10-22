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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل الفشني: الإنشاد الديني منتشر بكثره في محافظات الصعيد

المنشد وائل الفشني
المنشد وائل الفشني

قال وائل الفشني، المنشد الديني، إن الإنشاد الديني بدأ يعود، متابعا: الشباب بدأوا يرجعوا للأصل ويحبوا الإنشاد الديني".

وأضاف "وائل الفشني" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" جمهور الإنشاد الديني متنوع ولدينا قاعدة كبيرة من الأطفال، وخاصة أطفال متلازمة داون، متابعا: أن محافظات الصعيد ما زالت متمسكة بالانشاد الديني أكثر من أي لون فني آخر.


وفيما يخص علاقته بـ طه الفشني، أوضح أنه من أحفاده، ولديه جينات قريبة منه، متابعا: نشأت وتعلمت على صوت الشيخ طه الفشني، وكذلك الأمر مع الشيخ علي محمود، منوها بأنه تعلم أصول الإنشاد الديني من الراحل الشيخ علي محمود.

ولفت إلى أنه له طقوس خاصه يقوم بها قبل أن يصعد للإنشاد، منهم تلاوة القرآن والتوكل على الله.
 

وائل الفشني الإنشاد الديني محافظات الصعيد الإنشاد طه الفشني اخبار التوك شو

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