صحة بني سويف: تنفيذ دورات تأهيلية لإعداد مدربي الإدارة الحديثة

نفذت مديرية الصحة ببنى سويف دورة تدريبية لاعداد مدربي الإدارة الحديثه " TOT " بمشاركة 16متدربا، وذلك بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد عبدالقادر مدير إدارةالتدريب بالمديرية.

وأشار بيان لمديرية الصحة إلى انعقاد الدورة التدريبية بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالمديرية لمدة ستة أيام وذلك ضمن خطة ادارة التدريب بالمديرية لتنفيذ عدة دورات متتالية خلال الفترة المقبلة في مجال إعداد مدربين معتمدين.



وأضاف بيان مديرية الصحة : إن الدكتورة جيهان عبدالعظيم تولت تدريب المشاركين اللذين تسلموا شهادات " مدربين TOT" معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب انتهاء الدورة التدريبية.