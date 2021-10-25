نشرة الصحة والمرأة| طرق للوقاية من سرطان الثدي.. وكل ما تود معرفته عن شلل الأطفال

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها في السطور التالية.

في شهر التوعية .. 3 طرق للوقاية من سرطان الثدي للسيدات

شهر أكتوبر مخصص للتوعية بسرطان الثدي، وعلى جميع السيدات اتباع استراتيجيات للوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

بعد احتفالها بـ 10 ملايين متابع.. أجرأ إطلالات نسرين طافش

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد احتفالها 10 ملايين متابع، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

مع انتشار كورونا .. ما هي مدة حضانة فيروس الإنفلونزا ؟

تتزايد أمراض الإنفلونزا والفيروسات بشكل حاد خلال فصل الشتاء، ولكن يوجد مدة محددة عند الإصابة بالإنفلونزا، كشفتها دراسات علمية جديدة.

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن تطعيم شلل الأطفال

يحتفل العالم في 24 أكتوبر كل عام، بـ «اليوم العالمي لشلل الأطفال» حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل الأطفال على لقاح شلل الأطفال للحماية من شلل الأطفال، ويعطى لقاح شلل الأطفال بحقنة في الساق أو الذراع حسب عمر المريض، ويستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) في بلدان أخرى.