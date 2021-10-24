مع انتشار كورونا .. ما هي مدة حضانة فيروس الإنفلونزا ؟

تتزايد أمراض الإنفلونزا والفيروسات بشكل حاد خلال فصل الشتاء، ولكن يوجد مدة محددة عند الإصابة بالإنفلونزا، كشفتها دراسات علمية جديدة.

ووفقًا لموقع timesofindia ، فإن الانفلونزا عدوى تنفسية، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوع، ويمكن أن يكون هناك بعض أعراض لما بعد الشفاء مثلها مثل فيروس كورونا، ويمكن أن تستمر وتجعل المرء يشعر وكأنه يمر بحالة طويلة من أعراض المرض نفسه.

وحسب الدراسة، فإن الإنفلونزا مرض مختلف تمامًا عن فيروس كورونا COVID-19 ، فإن كلاهما عبارة عن عدوى تنفسية تظهر أعراضًا مختلفة جدًا ، في وقت نواجه فيه تهديدات كبيرة من الوباء.

فترة حضانة الإنفلونزا

وقال الخبراء، أنه مع وجود السلالة الحالية من عدوى الإنفلونزا، فإن أحد أسباب استمرار الأعراض لفترة أطول هو نقص خطر التعرض، بينما كانت عدوى الإنفلونزا أكثر اعتدالًا في العام الماضي ، وكنا نتخذ إجراءات النظافة المناسبة، ويمكن أن تكون فترة الحضانة النموذجية يومين ، ولكن يمكن أن تبقى لمدة تصل إلى 4 أيام.

الفرق بين كورونا والانفلونزا

فيروس كورونا والإنفلونزا هما عدوى متشابهة تظهر أعراضًا شائعة (بما في ذلك الحمى والسعال وأحيانًا البرد)، وتنتشر من شخص إلى آخر بطريقة مماثلة، أي من خلال إطلاق قطرات تنفسية في الهواء، ولمس الأسطح الملوثة، تعتبر العدوى الفيروسية معدية بنفس القدر.

ويعد فيروس كورونا في الوقت الحالي تهديدًا أكثر خطورة نظرًا لارتفاع معدل انتقاله، ويمكن أن ينتشر إلى أشخاص آخرين حتى في مرحلة ما قبل الأعراض، بينما يمكن أن تنتشر الأنفلونزا، لكن الخطر أقل قليلاً، ويقل احتمال تأثيره على شخص ما في الوقت الحالي.