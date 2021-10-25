عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: استشعرنا الخطر بعد تحريض بعض القوى السياسية على العنف

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن الشعب رفض أن يحكمه فرد، مضيفًا أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في البلاد.

وأشار البرهان في كلمة موجهة للشعل السوداني، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة ماضية قدما في التحول الديمقراطي، لافتا إلى أن "تحريض بعض القوى السياسية على العنف جعلنا نستشعر الخطر للحفاظ على مكتسبات الثورة".

مجلس السيادة الانتقالي السوداني: القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان

السودان.. الإذاعات تقطع برامجها وتبث موسيقى عسكرية

وأوضح البرهان أن ما تمر به السودان أصبح مهددًا حقيقيًا لبناء الوطن وخطر على أحلام الشباب، مؤكدا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وكانت مصادر لقناة "العربية" أفادت في نبأ عاجل بأن إذاعات سودانية قطعت برامجها وبدأت في بث موسيقى عسكرية.

وحسب ما ذكرته مصادر لقناة "العربية" منذ قليل، فإن قيادة الجيش السوداني ستصدر بيانًا مهما، في خضم التطورات التي تشهدها الخرطوم.

وحسب مصادر "العربية"، فإن بيان الجيش سيؤكد أن ما جرى "ثورة تصحيحية" لمسار ثورة ديسمبر، والتي ستحافظ على عملية التحول للديمقراطية.

ولفتت المصادر إلى أن بيان الجيش سيؤكد أن "الثورة التصحيحية" ستوسع قاعدة المشاركة وتمثيل الشباب، كما سيشيد بدور الشباب في صناعة "ثورة ديسمبر المجيدة".

وأكدت مصادر العربية أن بيان الجيش سيؤكد استكمال هياكل الفترة الانتقالية من محكمة دستورية وبرلمان.

يذكر أنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تحت الإقامة الجبرية.

فيما قال مدير مكتب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، إلى فضائية الشرق السعودية إن قوة عسكرية اقتادت رئيس الوزراء إلى "مكان مجهول".

وأفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، بأن إجراءات أمنية بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم واعتقالات طالت عددا من المسئولين.

وقالت إنه جرى إغلاق عدد من الجسور بالعاصمة السودانية الخرطوم تزامنا مع انتشار أمني كثيف.

وذكرت فضائية الشرق السعودية، اليوم الإثنين، أن قوة أمنية ترتدي زيا مدنيا، اعتقلت 4 وزراء في الحكومة السودانية، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وقالت مصادر إلى الفضائية السعودية إن الاعتقالات شملت وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

رئيس مجلس السيادة البرهان عبد الفتاح البرهان السودان

ترشيحاتنا

تشكيل حكومة كفاءات بالسودان .. حل مجلسي السيادة والوزراء ..فيديو

البرهان : قواتنا المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان .. فيديو

مدير الكلية البحرية لـ "صدى البلد": منظومة التعليم لدينا أصبحت رقمية

‏إنبي يرفض إذاعة مباراة الزمالك في افتتاح الدوري

بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط مدير شركة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

بعد إعلان حالة الطوارئ .. البرهان يقطع عهدًا أمام السودانيين| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

عودة العمرة للمصريين قريبا.. تعرف على الشروط والرسوم الجديدة

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ