مجلس السيادة الانتقالي السوداني: القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان

قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن شباب وشعب السودان يستحقون أن يكون لهم وطن يحلموا بتحقيق تلك الشعارات به، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قد استجابت لثورة الشباب بالسودان.

وأضاف البرهان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن القوات المسلحة تدير إجمال التحول الديموقراطي حتي تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم فى تلك الشعارات.

وفي سياق أخر، أجلت شركات الطيران السودانية القادمة من مطار الخرطوم الدولي، وصول رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان، والتي أعقبها إعلان وسائل الإعلام بالسودان إغلاق مطار الخرطوم مؤقتًا وتعليق الرحلات الجوية.

علم “صدى البلد”، أن شركات الطيران السودانية، التي تسير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، أخطرت سلطات القاهرة قبل قليل، بتأجيل وصول رحلاتها الجوية القادمة من مطار الخرطوم إلى القاهرة، وذلك لعدة ساعات فقط لحين استقرار حركة الملاحة الجوية هناك.

وأخطرت 3 شركات طيران سودانية “بدر وتاركو والخطوط الجوية السودانية”، سلطات مطار القاهرة الدولي، بتأجيل وصول رحلاتها لعدة ساعات فقط، حيث كان من المقرر أن تصل اليوم إلى القاهرة رحلتين من الخرطوم لشركة بدر ورحلة لشركة تاركو ورحلة للخطوط الجوية السودانية، تأجل وصول جميعهم إلى ساعة متأخرة من اليوم، بينما اضطرت شركة بدر إلى إلغاء إحدى رحلاتها المقررة لها أن تصل القاهرة ظهر اليوم، وأجلت الرحلة الأخرى.