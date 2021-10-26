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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أشهر أعراض الإنفلونزا .. إليكم طرق علاج ارتفاع حرارة الجسم سريعًا

علاج ارتفاع حرارة
علاج ارتفاع حرارة الجسم بسرعة

يعد ارتفاع حرارة الجسم من أشهر أعراض الإنفلونزا والبرد وتسبب الكثير من المتاعب للإنسان وتجعله غير قادر على الحركة أو العمل .

نكشف لكم فى هذا التقريرطرق علاج ارتفاع حرارة الجسم بسرعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline”.

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حمام القدم الباردة
إن وضع قدميك في حمام بارد يبرد جسمك ويسمح لك بالجلوس والاسترخاء وما عليك سوى إضافة الماء البارد ومكعبات الثلج إلى دلو من الماء واغمر قدميك وانقعها لمدة تصل إلى 20 دقيقة وأضف بضع قطرات من زيت النعناع العطري للحصول على تأثير تبريد إضافي وعلاج ارتفاع حرارة الجسم.

ماء جوز الهند
يعد شرب ماء جوز الهند طريقة رائعة لإنعاش جسمك وتنشيطه والفيتامينات والمعادن والإلكتروليتات الموجودة في ماء جوز الهند تجعله وسيلة فعالة لترطيب وإعادة تنشيط جسمك عندما يكون لديك إجهاد حراري ويحتوي ماء جوز الهند على العديد من الفوائد الأخرى .

نعناع
النعناع معروف بخصائصه المبردة بسبب محتواه العالي من المنثول ، مما يجعل المرء يشعر بالبرودة. يمكنك صنع شاي النعناع الساخن أو المثلج وشربه طوال اليوم بينما قد يبدو أن الشاي الساخن يجعلك تشعر بالحرارة ، فإن شرب المشروبات الساخنة قد يساعدك على التعرق أكثر ويساعد على تهدئة جسمك.

الأطعمة المرطبة
تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء اولفواكه مثل الشمام والبطيخ والفراولة خيارات جيدة  و الخضروات مثل الكرفس والخيار والقرنبيط ويمكنك أن تأكل هذه الأطعمة نيئة في السلطة، و بدلاً من ذلك أضف القليل من الثلج لدمجها في عصير صحي لأن الزبادي هو طعام بارد كل هذا يعمل على علاج ارتفاع حرارة الجسم بسرعة.


الصبار
يمكن أن تساعد الأوراق والهلام الداخلي لهذا النبات العلاجي في خفض درجة حرارة الجسم.

يمكنك وضع جل الصبار على بشرتك للحصول على تأثير مبرد، واستخدم إما الجل الداخلي لنبات طازج أو جل الصبار النقي، لمزيد من الفوائد ، احتفظي بها في الثلاجة قبل الاستخدام، ويمكن استخدام ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الطازج لكل كوب ماء لعمل مشروب لعلاج ارتفاع حرارة الجسم.

 

اللبن
قد يساعد شرب اللبن الرائب على تهدئة جسمك وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أنه مليء بالبروبيوتيك اللبن التقليدي والفيتامينات والمعادن التي ستساعد على استعادة الطاقة الطبيعية لجسمك إذا كنت تشعر باستنزاف الحرارة.

جرب شرب كوب من اللبن البارد، وتعد إضافة العسل أو الزبادي أمرًا اختياريًا ولكنه قد يجعل النكهة أكثر حسب الرغبة.

 

نبات الحلبة
قد يساعد احتساء كوب من شاي الحلبة على التعرق ، مما يسمح لك بالبرودة وإذا لم تعجبك فكرة شرب مشروب ساخن ، يمكنك تحضير الشاي في وقت مبكر وتبريده في الثلاجة قبل شربه.

قد تكون الحلبة مفيدة أيضًا في التخلص من بعض السوائل الزائدة وإزالة السموم من الجسم.

 

الفلفل الحار
على الرغم من أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يجعلك تشعر بالدفء ، إلا أنه يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم ذلك لأن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يرسل رسائل إلى الدماغ للإشارة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، هذا يسبب لك التعرق أكثر من المعتاد ويجلب تأثير التبريد.
 

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