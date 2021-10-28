كيف نصلي على النبي .. اعرف الصيغة الأفضل

كيف نصلي على النبي .. إن الصلاة على سيدنا النبي ﷺ تجوز بأي صيغة، المهم أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي أو صلِّ اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم تَرِد، وإن كانت الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي ﷺ هي أفضلها.



كيف نصلي على النبي

كيف نصلي على النبي قال الدكتور علي جمعة عبر الفيسبوك، أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: (يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) [رواه البخاري].

ولا ينبغي للمسلم أن يُعرض عن الصلاة على النبي ﷺ ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال النبي ﷺ: (كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي) [ابن أبى شيبة في مصنفه]، وقال ﷺ: (البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على) [أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه].وقد اشتد الوعيد على من ترك الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر اسمه، فعن كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال: (احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه، قال: إن جبريل عرض لي، فقال : بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين.

فلما رقيت الثانية، قال: بعدًا لمن ذُكرتَ عنده فلم يُصلِّ عليك، قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدًا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يُدخلاه الجنة، قلت آمين) [ابن خزيمة في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك]، فلنتأمل ذلك الحديث ونلاحظ شدة الوعيد، إذ يدعو أمين السماء جبريل عليه السلام، ويؤمِّن على الدعاء أمين الأرض سيدنا محمد ﷺ، ويكون الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران –والعياذ بالله-. ونخلص من هذا كله إلى أن الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ مفتاح السعادة، ومفتاح كل خير، والمسلم الذي يبتغي السعادة عليه أن يلهج بالصلاة عليه في أغلب أوقاته، فإنه نور وهداية ورحمة ورعاية، رزقنا الله والمسلمين كثرة الصلاة على الحبيب ﷺ حتى نكون في كنفه في الدنيا والآخرة. آمين.



صيغ الصلاة على النبي

أفضل صيغ الصلاة على النبي صل على سيدنا محمد صلاة تدوم ولا تزول ( اللهم ) صل صلاة جلال، وسلم سلام جمال، على حبيبك سيدنا محمد، وأغشه اللهم بنورك، كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم، الذى أعاذه من كل سوء، اللهم فرج كربنا كما وعدت { أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء } وعلى آله وصحبه أجمعين ( اللهم ) صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ، وأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَة.

أفضل صيغ الصلاة على النبي ( اللهم ) صل صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على سيدنا محمد النبي الأمي، الذى تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله ( اللهم ) صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد، وعَلَى سيدنا آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَفي الآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ.

أفضل صيغ الصلاة على النبي

أفضل صيغ الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله( اللهم ) صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻣلأ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺒﺎ للصلاﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺷﻮﻗﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺒﺎ ﻳﻮﺻﻠﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺸﻘﺎ ﻳﻮﺻﻠﻨﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺻﻠﺔ ﻻ ﺃﻧﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻟﻴﻪ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة.

اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلا تَزُول اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول، مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ، فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول

صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول، وَالأَمْراَضِ وَالذُّبُول.وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُولصلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ سيدنا الرَّسُول، وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ.

وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه آميـن آمين آميــن( اللهم ) صلِّ وسلم على صاحب الخُلق العظيم، والقدر الفخيم، مَن أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ألحقنا بخُلقه، وأدبنا بأدبه، وأحي فينا وفى أُمته هذه المعاني، يا كريم يا كريم يا كريم، يا ذا العرش العظيم يا ذا العرش الكريم يا ذا العرش العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك ومجد وكرِّم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين.