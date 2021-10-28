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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين قبيلتي "االشيخ عيسي والطويرات" في الغردقة

انهاء خصومة ثأرية
انهاء خصومة ثأرية

أنهت مديرية أمن البحر الأحمر اليوم، خصومة ثأرية بين أبناء قبيلتي «االشيخ عيسي- الطويرات» في الغردقة حيث استمرت الخصومة طوال عامين، وذلك في تواجد العميد أحمد رفعت رئيس مباحث البحر الأحمر داخل السرادق المخصص لإتمام الصلح.

وتعود الواقعة، عندما تشاجر طرفي النزاع وهم من قبائل «الشيخ عيسي- الطويرات»، في إحدى وسائل المواصلات العامة، وقام الجاني بضرب المجني عليه ضربة أدت إلى وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتدخلت اللجنة العرفية لفض المنازعات في البحر الأحمر، لفض الخصومة بين القبيلتين، وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة وطرفي المشاجرة.

 

وتم تقديم الكفن «القودة» في السرادق المقام بنادي الغردقة الرياضي بحضور كبار مشايخ القبائل والعوائل والجهات التنفيذية والأمنية، وعدد من أهالي ومواطني القبيلتين محل النزاع، وذلك للحد من إراقة الدماء بين القبيلتين وعودة الأمن والأمان بيت القبيلتين.

الغردقة البحر الاحمر اليوم وسائل المواصلات مشاجرة تقديم الكفن مديرية امن البحر الاحمر قبيلتي االشيخ عيسي- الطويرات مدينة الغردقة خصومة ثأرية

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