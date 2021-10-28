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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بتروسبورت: أنقذنا لقاء الزمالك وإنبي وجاهزون لاستضافة المباريات.. صور

صدى البلد

أكد المحاسب زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت أن أرضية ملعب برتوسبورت جاهزة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز وفقا لاشتراطات رابطة الأندية المحترفة وكافة المعايير.

وتغلب الفارس الابيض على نظيره الفريق البترولي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري.

قال المحاسب زكريا السيد فى حواره لصدى البلد: أرضية ملعب بتروسبورت جيدة ونجحنا بفضل مجهودات جميع العاملين في الاستاد فى تجهيز الملعب لاستضافة لقاء الزمالك وانبي فى الدورى الممتاز.

شدد المحاسب زكريا السيد على أن ملعب استاد بتروسبورت استضافت مباراة البنك الاهلي وطلائع الجيش قبل لقاء الزمالك وإنبي بـ 24 ساعة.


أضاف المحاسب زكريا السيد: نبذل مجهودات كبيرة من أجل جعل ملعب بتروسبورت وفق المعايير العالمية التى تؤهله لاستضافة مباريات الدورى والمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

استطرد المحاسب زكريا السيد: أحد الاستادات اعتذر عن استضافة مباراة الزمالك وإنبي وانقذنا الموقف بعد طلب رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب خوض اللقاء على ملعب استاد بتروسبورت.

وأضاف: رغم ضيق الوقت نجحنا فى توفير كافة اشتراطات اللجنة الأمنية ورابطة الأندية المحترفة لاستضافة لقاء الزمالك وانبي.

ونوه قائلا: شاهد الجميع كيف خرج لقاء الزمالك وانبي بصورة قوية وظهر مصطفى فتحى وهو يؤدى. بقوة عقب نزوله بديلا وشاهدنا اللاعبين فى حالة فنية وبدنية جيدة والجري المتواصل على أرضية الميدان.

وأشار الى انه سبق للبرتغالي جايمس باتشيكو مدرب الزمالك السابق توجيه انتقادات إلى أرضية ملعب بتروسبورت مشددا على أن عقب ذلك طالب اللواء عماد عبدالعزيز رئيس نادى الزمالك باستضافة الملعب مباريات الفارس الابيض فى المسابقة المحلية.

زكريا السيد شركة بتروسبورت ملعب برتوسبورت الدوري رابطة الأندية

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