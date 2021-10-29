محمود العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها بطريقة رومانسية

حرص الفنان ،محمود العسيلي علي تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها،وشارك جمهوره،بأحدث ظهور لهما ،ونشر صور جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتب العسيلي معلقا من خلال صورتهما:"للحب تعريفات مختلفة وفقًا لأولويات كل منها ، بالنسبة لي الحب هو المنزل والأمان والراحة والثقة في أن النصف الآخر سيقبلك ويحبك في ضعفك قبل قوتك وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك ، الحب هو أن تكون نفسك بدون تفكير أو تبريرات ، وجدت المنزل معك ومعك يمكنني أن أكون ما أنا عليه حقًا عيد ميلاد سعيد ولأعياد ميلاد كثيرة قادمة يا أوو .. أحبك ..عل الحلوة و المره هنعيش سوا".
وعلى الجانب علق الفنان محمود العسيلي على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء باستخدام فلاشة في الحفلات وذلك خلال صفحته الشخصية على فيسبوك.
وكتب العسيلي: "قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية، وأتمنى أنه يتنفذ بحزم لأن دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".