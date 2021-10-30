وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

أعلن عماد فتوح؛ نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد، عن وفاة شقيقة من والده إياد فتوح صباح اليوم السبت.

وكتب عماد فتوح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم وفاة المرحوم بإذنه تعالى إياد فتوح، المتوفي في مقر إقامته بالقاهرة في 2021/10/28 ".

وتابع: "والداه الشاعر المرحوم محمد علي فتوح والمطربة المرحومة سعاد محمد.. أشقاؤه من أبويه: فؤاد، جواد، نهاد، حماد ، ورشاد.. إخوته لأبيه: عماد، المرحوم جهاد، رفيف، زياد، وبديع".

وأضاف: "إخوته من والدته أنجال المهندس محمد بيبرس: أشرف ، إيمان ، دولت ، وأكرم".

واختتم: "تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".



معلومات عن سعاد محمد :

ولدت سعاد محمد، فى 2 فبراير 1926 وبدأت بغناء الموشحات فى إذاعة دمشق، بعد ذلك سافرت إلى مدينة حلب ووصفت بأنها أجمل صوت نسائى.

-اشتهرت بأغنية "مظلومة يا ناس" أولى أغنياتها ووجدت صدى عند الجماهير، من بعدها اشتهرت لها أغنية "غريبة والزمن" لتعود بعدها إلى القاهرة وتلتقى المنتجة آسيا داغر، ويتم الاتفاق بينهما على بطولة ثانى أفلامها "أنا وحدى" للمخرج هنرى بركات، وفى عام 1972 يلجأ لها المخرج حسام الدين مصطفى لتقدم بصوتها أغانى فيلم "الشيماء".

-تزوجت سعاد محمد في بداياتها من مكتشفها الأديب الصحفي محمد على فتوح وبقت معه فترة وانجبت منه 6 أبناء وبنات ثم انفصلا، ثم تزوجت بعد ذلك من المهندس المصري محمد بيبرس ورزقت مـنه 4 أبناء ثم انفصلا، ثم تزوجت من رجل للبناني أسعد ولم ترزق منه بأطفال وتم الطلاق أيضأ.



- كانت سعاد محمد هي المطربة المفضلة للرئيس الراحل أنور السادات، فكان يطرب لسماعها، رغم وجود عمالقة الفن آنذاك أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وآخرين، واستدلت ابنتها على ذلك بسردها لموقف معين فقالت: "أتذكر واقعة حدثت تؤكد إعجاب السادات بصوت والدتي، ففي إحدى المرات كان يذاع لها على التلفزيون حفلًا غنائيًا على الهواء، وكان يشاهدها الرئيس، وظلت تغني حتى منتصف الليل، ومن المفترض أن تنزل عليها الستار لأن المسارح الغنائية كانت تغلق عند الساعة 12 صباحًا" لافتة إلى أن الرئيس أنور السادات اتصل بالمسرح وأمرهم بعدم إسدال الستار على المطربة لحين انتهائها من وصلتها الغنائية.