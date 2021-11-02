حنان ترك توجه رسالة لـ مى كساب بعد شائعة انفصالها

انتشرت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ، خبر انفصال الفنانة مى كساب عن زوجها أوكا .

مما جعل الفنانة مى كساب، تخرج عن صمتها قائلة: "بطلوا رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي.. ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافة في الحياة كده وترويج إشاعات أكتر #نقيب_الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وأضافت مى كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند على الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير.. اتقوا الله أنا عندي ٣ عيال وأهلي بيزعلوا علينا وجمهور أرقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

ولذلك تعاطف معها عدد كبير من الفنانين ، من بينهم الفنانة حنان ترك والتى قامت بالرد عليها قائلة “ حبيبتي ربنا يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر ... اللهم أمين ” .

صورة الحساب الرسمى

على الجانب الأخر ، أعلنت الفنانة مي كساب عن شفائها من فيروس كورونا المستجد، وعبرت مي كساب عن صعوبة تلك الفترة في حياتها، وكونها من أصعب الفترات التي مرت علي حياتها منذ 11عام مضت.

ونشرت مي كساب، صورة من حكاية "عقبال عوضك"من مسلسل “زي القمر”، وعلقت مي كساب: “الكام يوم اللي فاتو كانو أطول مدة أقعدها لوحدي في حياتي وباعترف شفت الحقيقة الكاملة حقيقة نفسي حقيقة كل حاجة حواليه وعرفت قيمة كل حاجة وندمت علي كل لحظة ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بأحبهم وبيحبوني”.

وأضافت مي كساب: “اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعت 2010 بس بمخ العشرين سنة اللي إشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع إتفرضت عليه، بس الحمد لله راضية تمام الرضا علي كل الإبتلاء وكل مشكلة إتحطيت فيها لأنه في الآخر ربنا سبحانه وتعالي كان بيحلهالي في الآخر عشان أقدر نعمه”.