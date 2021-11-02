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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تستعيد ذكرياتها في الحرم المكي برفقة زوجها

مي كساب تستعيد ذكرياتها في الحرم المكي برفقة زوجها

صدى البلد

نشرت الفنانة،مي كساب،صورة من الذكريات برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة:"النفسيه محتاجه سفريه زي دي حالا آه والله من قلبي من قلبي يا أهالي السعوديه الكرام خدونا عندكم ".
 

وكانت قد نشرت الفنانة مى كساب،، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ترد فيه على الشائعات التى خرجت منذ قليل عن طلاقها من زوجها المطرب اوكا. 

 

وقالت مى كساب: “بطلوا رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر #نقيب_الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”. 

 

وأضافت مى كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير.. اتقوا الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلوا علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

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