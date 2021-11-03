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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلع التموينية تبدي رأيها في مناقصة عالمية لشراء زيت نباتي .. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

تقوم الهئية العامة للسلع التموينية (GASC)، اليوم، بالبت في مناقصة دولية رقم (10) لعام 2021-22، لشراء زيت نباتي، بهدف الحصول على شحنات للوصول خلال الفترة 20 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022، حسبما أفادت مصادر في السوق.

 

ودعت الهيئة، إلى تقديم عروض لا تقل عن 30 ألف طن متري من زيت الصويا، و10 آلاف طن متري من زيت عباد الشمس.
 

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وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن جلسة البت يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر، مشيرة إلى أن المورد يقدم أسعاره على أساس (السداد عند التنفيذ)، وكذلك (على أساس 180 يوما بتسهيلات موردين)، ويتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.

 

وأكد الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عن قرب انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية بحيث يتم إنشاء كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل بهدف إقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.

 

وقال عبدالوهاب، إن الدراسة تضم شركات الزيوت الحكومية وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، والنيل للزيوت والمنظفات، وشركة الزيوت المستخلصة.

السلع التموينية الاسكندرية زيوت زيت عباد الشمس زيت الصويا

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