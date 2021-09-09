4 ملاعق من هذا الزيت يوميا تخفض الكوليسترول في الدم.. تفاصيل

زيت الذرة هو زيت نباتي مكرر يستخدم على نطاق واسع، كما أن له العديد من التطبيقات الأخرى وهي شائعة الاستخدام للأغراض الصناعية أو كعنصر في مستحضرات التجميل.

ونشرت دراسة حديثة من مجلة علم الدهون السريرية تشير إلى أن زيت الذرة يقلل بشكل كبير من الكوليسترول أكثر من زيت الزيتون البكر الممتاز مع تغييرات مواتية في كل من كوليسترول البروتين الدهني الكلي ومنخفض الكثافة (LDL) .

قال الباحث الرئيسي الدكتور كيفين سي ماكي: "تشير نتائج الدراسة إلى أن زيت الذرة له تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول في الدم مقارنة بزيت الزيتون البكر الممتاز، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرة الستيرولات النباتية على منع الكوليسترول الطبيعي.

وهذه النتائج تضيف إلى تلك النتائج من الأبحاث السابقة التي تدعم الفوائد الإيجابية لصحة القلب لزيت الذرة ، وتتوافق مع التوصيات لاستبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في زيت الذرة.

وتظل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة، تدعم الأبحاث الحالية فكرة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على ما لا يقل عن 5-10 في المائة من السعرات الحرارية من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) من الزيوت النباتية ، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الذرة على مزيج فريد من الأحماض الدهنية الصحية والستيرولات النباتية، والتي تشير الأبحاث إلى أنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

يحتوي زيت الذرة على أربعة أضعاف الستيرولات النباتية مقارنة بزيت الزيتون و 40 في المائة أكثر من زيت الكانولا، والستيرولات النباتية هي مواد نباتية موجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب والبقوليات والزيوت النباتية ، مثل زيت الذرة، ويعد تناول 4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميا من اكثر العادات الصحية التي تعمل على خفض الكوليسترول في الدم.

المصدر eurekalert.org