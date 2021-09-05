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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق لخفض مستويات الكوليسترول بسرعة .. تعرف عليها

الكولسترول
الكولسترول

ارتفاع الكوليسترول هو عامل أساسي للإصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية   وهي ثلاث حالات تهدد الحياة، يمكن أن يشير الفحص الصحي المجاني من NHS المتاح من سن 40  إلى المكان الذي تتجه إليه في الحياة.
 

نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يؤدي عادةً إلى أي أعراض واضحة ما لم تكن المستويات مرتفعة للغاية يلزم إجراء فحص دم لتحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية. وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن الطبيب قد يطلب من بعض الأشخاص عدم تناول الطعام لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل إجراء فحص الدم بدلاً من ذلك، يمكن ترتيب اختبار وخز الإصبع بحيث يمكن فحص مستويات الكوليسترول في غضون بضع دقائق.

في معظم الحالات ، يتم توعية المرضى بمستويات الكوليسترول "الكلية" لديهم ،يأخذ الكوليسترول الكلي في الاعتبار كمية الكوليسترول "الضار" و "الجيد" في الدم.

يجب أن تظهر النتيجة الصحية أن إجمالي مستوى الكوليسترول في الدم يبلغ خمسة أو أقل إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول لديك.

قالت الدكتورة سوزان شتاينباوم - أخصائية أمراض القلب - إن الضحك مثل الطب ، فهو يساعد على زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (أي الجيد) الكوليسترول.

يساعد الكوليسترول الجيد في التقاط الكوليسترول السيئ في مجرى الدم ونقله إلى الكبد حيث يمكن تكسيره يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل وضع فيلم مضحك أو مشاهدة مقاطع فيديو سخيفة عبر الإنترنت أو الضحك مع أحد أفراد أسرتك.

هناك طريقة أخرى مفيدة للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول لديك بسرعة وهي التحرك قالت الدكتورة سارة سمعان - طبيبة أخرى متخصصة في أمراض القلب - إن التمارين يمكن أن "ترفع HDL أي الكوليسترول الجيد وتحسن LDL  أي الكوليسترول الضار".

تمارين لخفض الكوليسترول

كلما زاد عدد التمارين التي تمارسها يوميًا ، زادت سرعة انخفاض مستويات الكوليسترول لديك ، وبالتالي تحسين صحتك.

توصي NHS الجميع بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الأسبوعية.

 أي شيء يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب ، مثل:

نزهة سريعة
سباحة
ركوب الدراجات
الهرولة
الرقص
ممارسة الرياضة.

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هل تختلف المستويات الصحية لـ الكولسترول حسب العمر؟

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توابل خفض مستويات الكوليسترول 

نصيحة أخرى هي إضافة التوابل إلى طعامك ، وخاصة الفلفل الأسود والكزبرة والزنجبيل.

تشمل التوابل الأخرى التي أوصى بها WebMD للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول ما يلي:

ثوم
الكركمين
زنجبيل
قرفة.


صرح WebMD: "تظهر الأبحاث أن تناول نصف إلى فص واحد من الثوم كل يوم يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى تسعة بالمائة".

أضاف طبيب القلب الدكتور شتاينباوم أن إضافة التوابل الإضافية إلى طعامك هي طريقة رائعة للمساعدة في تقليل الشهية.

من خلال عدم تناول الكثير من الطعام ، والتحرك أكثر ، من الحتمي أن يتم التخلص من بعض الأرطال ، وهو خبر سار لصحتك.

أكدت NHS أن  فقدان الوزن هو أحد الطرق الرئيسية لتحسين مستويات الكوليسترول لديك.

كل هذه الإجراءات هي طرق للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول في الدم دون استخدام الستاتينات.

ومع ذلك ، إذا لم تنجح تعديلات نمط الحياة على المدى الطويل ، فقد تكون هناك حاجة للأدوية

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

ارتفاع الكوليسترول امراض القلب النوبة القلبية السكتة الدماغية الفحص الصحي

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