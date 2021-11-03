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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: بطء في نظام معلومات صرف الخبز اليوم

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه نظراً لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، يجوز في هذه الحالة فقط أن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط الموافق الأربعاء 3-11-2021، لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.

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وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا زيادة في رغيف الخبز، وأن البعض أطلق معلومات غير دقيقة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد، سمير رئيس اللجنة.

وقال "المصليحي": “يروج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات غير صحيحة". 

ورفض مصيلحي خلال اجتماع اللجنة ما أسماه النظرة التشاؤمية في الحديث عن الأسعار بوجه عام.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أربكت العالم كله واختلفت سياسات الدول فى التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات فإن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، مشيرا إلى أنه بعد ظهور اللقاح فى منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضا نتيجة توقف عجلة الإنتاج.

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