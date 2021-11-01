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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تعلن عن زيادات طفيفة في أسعار بعض السلع الفترة المقبلة

السلع
السلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن ما يقال بشأن رجوع الأسواق إلى ما كانت عليه قبل إبريل أمر غير مؤكد بالمرة، وذلك بسبب التضخم العالمي، وتأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتابع العشماوى خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن الإقتصاد المصرى كان قادرا على التعامل مع تأثير كورونا السلبى على السلع، وذلك بسبب المخزون الاستراتيجى إضافة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد ومصادر الإمداد من السلع.


وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إلى وجود زيادات طفيفة في أسعار بعض السلع الفترة المقبلة في مصر والعالم، مؤكدا أن الاحتياطى من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر مقبلة 

المصيلحي يزف بشرى بشأن إضافة المواليد لبطاقات التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاستمرار فى تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية، مؤكدا أن ذلك أمر ضرورى حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، دون أن يضار مواطن واحد.

وردا على سؤال حول إضافة المواليد للبطاقات التموينية فقد أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد، موضحا أن ما تم فى هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا وفقا لضوابط وشروط محددة.

 

ولفت وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.

الاسواق الاقتصاد التضخم العالمي الإقتصاد المصرى السلع تأثير كورونا

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