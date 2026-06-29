القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بعصا خشبية فى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص يحملون عصى خشبية بالتعدى على آخر بالسب بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بكدمات متفرقة")، وطرف ثان: (3 أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو "أحدهم مصاب بكدمات متفرقة ") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم محدثين الإصابات المشار إليها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضبط بحوزتهم (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

