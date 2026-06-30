أحمد موسى: حسام حسن يصنع التاريخ.. وهدفنا التأهل إلى دور الـ16

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم ستكون مواجهة حاسمة، مردفًا: «مباريات الأدوار الإقصائية تُحسم داخل الملعب، ومن يقدم مستوى فنيًا جيدًا سيفوز».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجميع يدعم المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن وجميع اللاعبين، مضيفًا: «أمامنا التدريبات، ومن الواضح أن هناك تعليمات من حسام حسن للاعبين، وإن شاء الله نقدم يوم الجمعة مباراة كبيرة ونحجز بطاقة الصعود إلى دور الـ16».

وتابع: «مصطفى شوبير تتحدث عنه جميع الصحف العالمية، إذ اختارت صحيفة "ماركا" الإسبانية مصطفى شوبير أفضل حارس في التشكيلة المثالية لدور المجموعات، كما اختارت بعض الصحف الأخرى محمد صلاح ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وسنواصل دعم المنتخب الوطني، ولا بد أن يلعب اللاعبون بطريقتهم دون خوف».

وأضاف أحمد موسى: «هيثم حسن قد يحصل على فرصة للمشاركة في مباراة الجمعة، وحسام حسن رجل يقوم بعمل عالمي، ونتمنى أن يوفقنا الله في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم».