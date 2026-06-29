تصرف مفاجئ من الكوريين تجاه المدرب بعد توديع كأس العالم.. ماذا فعلوا؟

تحول المدرب الكوري الجنوبي هونغ ميونغ بو من بطل سابق في أعين جماهير بلاده إلى أحد أكثر الشخصيات تعرضًا للانتقادات والكره، بعدما انتهت رحلة منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026 بخروج مبكر ومخيب للآمال من دور المجموعات، لتتجاوز ردود الفعل حدود الملاعب وتصل إلى الحياة اليومية للمدرب.

أثار الإقصاء المفاجئ للمنتخب غضبًا واسعًا في الشارع الكوري، خاصة أن الفريق كان مرشحًا لتجاوز مجموعته، إلا أن النتائج جاءت بعكس التوقعات.

بعد بداية إيجابية بالفوز على التشيك بنتيجة 2-1، تلقى المنتخب هزيمتين متتاليتين أمام المكسيك ثم جنوب أفريقيا، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، وهي حصيلة لم تكن كافية لبلوغ دور الـ32 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ماذا فعل الكوريين مع المدرب؟

مع تصاعد حالة الاستياء، تداولت وسائل إعلام بريطانية وكورية صورًا للافتات وُضعت أمام بعض المتاجر والبقالات والمطاعم، تحمل عبارات تمنع هونغ ميونغ بو من دخولها، في مشهد عكس حجم الغضب الشعبي تجاه المدرب، الذي اعتبره كثيرون المسؤول الأول عن الإخفاق المونديالي.

ولم يتأخر المدرب في تحمل المسؤولية، إذ أعلن استقالته رسميًا من منصبه عقب نهاية مشوار المنتخب، لتكون هذه المرة الثانية التي يفشل فيها في قيادة كوريا الجنوبية إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم، بعد تجربته الأولى خلال نسخة 2014.

الأزمة لم تتوقف عند حدود الجماهير، بل امتدت إلى أعلى المستويات السياسية، حيث وجه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ انتقادات حادة لأداء المنتخب، معتبرًا أن الخروج المبكر يمثل فشلًا للمنظومة الرياضية بأكملها، وداعيًا إلى مراجعة شاملة لأسباب التراجع رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها كرة القدم الكورية.

تهديد مدرب كوريا الجنوبية

تشير تقارير إعلامية إلى أن المدرب واجه أيضًا موجة من التهديدات، دفعت السلطات الكورية إلى فتح تحقيقات في الواقعة، في مؤشر على حجم الاحتقان الذي أعقب توديع البطولة.

وقد تصاعدت حدة التوتر، حيث أعلنت شرطة العاصمة إنتشون أنها سترسل 160 عنصرًا من شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن في المطار لتأمين عودة المنتخب الوطني إلى ثالث أكبر مدن كوريا، كما تم نشر 25 حارس أمن خاص.

يأتي ذلك في أعقاب تهديدات بالقتل وُجهت لهونغ، ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن منشور على الإنترنت جاء فيه: "سأقود عملية قتل هونج ميونج بو XXX"، وأضاف المنشور أنهم "سيذهبون إلى مطار إنتشون ويقتلون هونج ميونج بو يوم عودته".