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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية واليابان تتعهدان بتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي

كوريا الجنوبية واليابان
كوريا الجنوبية واليابان
أ ش أ

تعهدت كوريا الجنوبية واليابان اليوم /الأحد/ بتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك تبادل الخبرات بين فرق الاستعراض الجوي التابعة لهما واستمرار التدريب على عمليات البحث والإنقاذ البحري، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان صادر عنها.

واتفق الجانبان - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - على مواصلة التبادل بين فرق النخبة والاستمرار في تطوير التدريبات البحرية المشتركة للبحث والإنقاذ، وذلك خلال محادثات أجريت بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-باك ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي في سول.

كما تعهد الجانبان بالعمل من أجل توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وذلك مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء علاقات دفاعية مستقرة من خلال تعزيز التواصل والثقة المتبادلة.

وأكد الوزيران مجددا التزام كوريا الجنوبية واليابان بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الإقليمي الدائم، واتفقا على مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل بيئة أمنية صعبة.

كوريا الجنوبي اليابان السلاح النووي

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