رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم

ألقى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج، باللوم، في خروج بلاده المبكر من كأس العالم لكرة القدم، على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني.

وانتقد ‌الرئيس الكوري الجنوبي، المدرب هونج ميونج-بو بشدة، مطالبا في الوقت نفسه بإجراء تحقيق في أداء المنتخب الوطني بقيادة وزارة الرياضة.

وكتب “لي”، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، اليوم الأحد، ردا على خروج المنتخب من دور المجموعات رغم التوقعات على نطاق واسع بتأهله من مجموعة سهلة نسبيا: "أنا لست مندهشا فحسب ⁠من هذه النتيجة غير المتوقعة؛ بل أشعر بحيرة تماما.. ثبت مرة أخرى أن قرارات التعيين هي كل شيء، عندما تكون الأولوية (نحن ضدهم) على حساب الكفاءة، ويتم اختيار شخص غير مؤهل كقائد؛ فإن النتيجة تكون واضحة وضوح الشمس".

وتسببت هزيمتان متتاليتان أمام المكسيك وجنوب إفريقيا في احتلال كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى؛ ليخرج من قائمة أفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث والتأهل للدور 32.

وأثار قرار إعادة تعيين هونج مدربا للمنتخب الوطني عام 2024 بالفعل، مزاعم بـ"المحسوبية" و"عملية ‌تعيين ⁠غير شفافة" من قبل وسائل إعلام كورية، وهو ما نفاه هونج تماما.

وكتب لي: "السبب في إمكانية حدوث مثل هذه التعيينات الفاشلة - التي لا تميز بين المصالح العامة والخاصة، وتضع المكاسب الشخصية قبل الصالح العام - أنه من المستحيل أو من الصعب مراقبة ومحاسبة ⁠ومراجعة أولئك الذين يملكون سلطة التعيين".

تعليق رئيس كوريا

وحصدت مذكرة لإقالة هونج، نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب يوم الخميس الماضي، التوقيعات المطلوبة بسرعة لإجراء مراجعة أولية، في حين انتشرت على ⁠نطاق واسع في كوريا الجنوبية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها محلات تجارية تضع لافتات تمنع دخول هونج.

واختتم: "يبدو أن الفشل في التأهل ... الذي ⁠ترك الجمهور يشعر بالإحباط، هو نتيجة لإخفاقات تنظيمية وشخصية.. أطلب من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إجراء تحقيق شامل في الملابسات الدقيقة لهذا الحادث وتحليل أسبابه، ووضع تدابير لمنع تكراره وضمان التطور".