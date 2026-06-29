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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشرطة الكورية تحقق في تهديدات بقتل مدرب المنتخب بعد الخروج من المونديال

مدرب كوريا الجنوبية
مدرب كوريا الجنوبية
إسراء أشرف

فتحت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية تحقيقًا رسميًا بعد تلقي هونج ميونج بو، المدير الفني السابق للمنتخب، تهديدات بالقتل، عقب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت التهديدات بعد خسارة منتخب كوريا الجنوبية أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور المجموعات، وهي النتيجة التي أطاحت بالفريق من منافسات البطولة، وأثارت موجة غضب واسعة بين الجماهير.

وبحسب ما أوردته إذاعة "راديو سيول"، نشر أحد مستخدمي الإنترنت رسالة ادعى خلالها أنه مواطن أمريكي، وتوعد بقتل المدرب فور وصوله إلى مطار إنتشون، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف إجراءاتها ومراقبة الموقع الإلكتروني الذي نُشرت عليه الرسالة، إلى جانب منصات أخرى.

وتواصل الشرطة جهودها لتحديد هوية صاحب التهديد، في وقت يعيش فيه هونج ميونج بو ضغوطًا جماهيرية كبيرة، بعدما أعلن استقالته من تدريب المنتخب عقب الإخفاق في بلوغ دور الـ32، حتى ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

هونج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية كأس العالم كاس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

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