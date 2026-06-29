قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمياً.. سعر بنزين 92 و 95 اليوم الاثنين

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار البنزين اليوم وسط تساؤلات حول حقيقة زيادة البنزين خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤثر على كافة السلع والأسعار ، لذا نقدم لكم خلال نشرتنا الخدمية أسعار البنزين اليوم الاثنين 29 يونيو..

أسعار البنزين اليوم الاثنين

جاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.
بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.
 

أسعار السولار والكيروسين

حافظ السولار والكيروسين على مستوياتهما الحالية، ليسجل كل منهما:

السولار: 20.50 جنيهًا للتر.
الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.
 

أسعار أسطوانات البوتاجاز

كما استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز دون أي تغيير، لتأتي كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: 275 جنيهًا.
الأسطوانة التجارية: 550 جنيهًا.

زيادة أسعار البنزين الأخيرة

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم الخميس 3-4-2025 2025 .. تفاصيل | الموجز

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

تشهد أسعار البنزين اليوم استقراراً وفقاً لأحدث تسعيرة أقرّتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ولا توجد أي زيادات جديدة معلنة اليوم؛ حيث تُباع المنتجات البترولية بالأسعار الرسمية المطبقة حالياً في محطات الوقود بجميع أنحاء مصر. 

وزير البترول يحسم الجدل 

وحول زيادة اسعار البنزين في مصر، اكد وزير البترول خلال اجتماعه مع نواب البرلمان، أن هناك فارقاً ملحوظاً بين تكلفة توفير المحروقات وسعر بيعها للمواطنين، وجاءت المؤشرات كالتالي:

​السولار: تبلغ الفجوة بين سعر بيع السولار وتكلفة الحصول عليه نحو 31%.

​البنزين: تتراوح الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه ما بين 11% إلى 15%.

الآلية الرسمية والاستراتيجية المقبلة

​وفي سياق رده على خطط الوزارة للتعامل مع هذه التحديات وتحديد الأسعار مستقبلاً، حدد الوزير ركيزتين أساسيتين للعمل:

 الاعتماد المستمر على آلية مراجعة الأسعار بشكل دوري، بهدف تقليص وخفض الفجوة القائمة بين سعر البيع الفعلي وتكلفة الإنتاج الاستيرادية.

واستمرار العمل على محورين متوازيين هما؛ خفض تكاليف الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

اسعار البنزين سعر بنزين 92 سعر بنزين 95 سعر أسطوانة الغاز سعر انبوبة البوتجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الثانوية الأزهرية

طلاب الثانوية الأزهرية في شمال سيناء يؤدون امتحان البلاغة

تهنئة

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد