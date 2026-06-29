رسمياً.. سعر بنزين 92 و 95 اليوم الاثنين

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار البنزين اليوم وسط تساؤلات حول حقيقة زيادة البنزين خلال الأيام الماضية، وهو ما يؤثر على كافة السلع والأسعار ، لذا نقدم لكم خلال نشرتنا الخدمية أسعار البنزين اليوم الاثنين 29 يونيو..

أسعار البنزين اليوم الاثنين

جاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.



أسعار السولار والكيروسين

حافظ السولار والكيروسين على مستوياتهما الحالية، ليسجل كل منهما:

السولار: 20.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.



أسعار أسطوانات البوتاجاز

كما استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز دون أي تغيير، لتأتي كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: 275 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: 550 جنيهًا.

زيادة أسعار البنزين الأخيرة

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

تشهد أسعار البنزين اليوم استقراراً وفقاً لأحدث تسعيرة أقرّتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ولا توجد أي زيادات جديدة معلنة اليوم؛ حيث تُباع المنتجات البترولية بالأسعار الرسمية المطبقة حالياً في محطات الوقود بجميع أنحاء مصر.

وزير البترول يحسم الجدل

وحول زيادة اسعار البنزين في مصر، اكد وزير البترول خلال اجتماعه مع نواب البرلمان، أن هناك فارقاً ملحوظاً بين تكلفة توفير المحروقات وسعر بيعها للمواطنين، وجاءت المؤشرات كالتالي:

​السولار: تبلغ الفجوة بين سعر بيع السولار وتكلفة الحصول عليه نحو 31%.

​البنزين: تتراوح الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه ما بين 11% إلى 15%.

الآلية الرسمية والاستراتيجية المقبلة

​وفي سياق رده على خطط الوزارة للتعامل مع هذه التحديات وتحديد الأسعار مستقبلاً، حدد الوزير ركيزتين أساسيتين للعمل:

الاعتماد المستمر على آلية مراجعة الأسعار بشكل دوري، بهدف تقليص وخفض الفجوة القائمة بين سعر البيع الفعلي وتكلفة الإنتاج الاستيرادية.

واستمرار العمل على محورين متوازيين هما؛ خفض تكاليف الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.