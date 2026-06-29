قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عازر ردا على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستور
الخارجية السعودية: ندين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: أمامنا فرصة ذهبية لإسعاد الجماهير.. ولا تنتظروا خسارة المنتخب للشماتة

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب مصر يمتلك فرصة ذهبية لإسعاد جماهيره، حال تخطي منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن أمله في أن يواصل الفراعنة مشوارهم الناجح في البطولة.

منتخب مصر 

وأشار شوبير إلى أن البعض لا يزال يتحدث عن تفاصيل مباراة إيران، مثل الفرص الضائعة أو بعض القرارات الفنية، مؤكدًا أن النقد حق مشروع، لكنه يجب أن يكون بهدف التطوير ودعم المنتخب، وليس التقليل من إنجازاته.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أنه يشعر أحيانًا بوجود من ينتظر خسارة المنتخب من أجل الشماتة، داعيًا الله أن يوفق المنتخب ويسعد الجماهير، قائلًا: "اللهم لا تشمت أحدًا فينا، واسترنا وانصرنا وفرّحهم يا رب".

منتخب مصر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: "خطورة اليأس وفقدان الثقة في النفس والمجتمع"

قراءة القرآن الكريم

هل قراءة القرآن بدون تدبر تنقص الأجر؟.. الإفتاء تحسم الجدل

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد