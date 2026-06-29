شوبير: أمامنا فرصة ذهبية لإسعاد الجماهير.. ولا تنتظروا خسارة المنتخب للشماتة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن منتخب مصر يمتلك فرصة ذهبية لإسعاد جماهيره، حال تخطي منتخب أستراليا والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معربًا عن أمله في أن يواصل الفراعنة مشوارهم الناجح في البطولة.

منتخب مصر

وأشار شوبير إلى أن البعض لا يزال يتحدث عن تفاصيل مباراة إيران، مثل الفرص الضائعة أو بعض القرارات الفنية، مؤكدًا أن النقد حق مشروع، لكنه يجب أن يكون بهدف التطوير ودعم المنتخب، وليس التقليل من إنجازاته.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أنه يشعر أحيانًا بوجود من ينتظر خسارة المنتخب من أجل الشماتة، داعيًا الله أن يوفق المنتخب ويسعد الجماهير، قائلًا: "اللهم لا تشمت أحدًا فينا، واسترنا وانصرنا وفرّحهم يا رب".