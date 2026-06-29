مدرب هولندا : مواجهة المغرب في دور الـ 32 مؤسفة وكنت أتمناها في مراحل لاحقة

كشف رونالد كوماني المدير الفني لمنتخب هولندا ، صعوبة المواجهة أمام المغرب في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأكد كومان خلال تصريحات على قوة وخطورة منتخب المغرب مشيرا إلى أنه من المؤسف إقامة لقاء قوي في أول مرحلة من الأدوار الإقصائية وكان يجب أقامتها في مرحلة لاحقة من البطولة.

وأضاف: «إذا خسرت ستعود إلى المنزل، وهذا ينطبق على الطرف الآخر أيضا. الآن ندرك أنها مباراة خروج مغلوب.

وأكمل :لديهم فريق هجومي رائع، لكن المغرب لديه أيضا نقاط ضعف. ويتركون مساحات وبجودتنا في التحول السريع، يمكننا استغلال ذلك ومعاقبتهم.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال دور المجموعات.

ويسعى منتخب هولندا لتأكيد قوته الهجومية وخبراته الكبيرة في الأدوار الإقصائية من أجل حجز مقعده في الدور التالي.

موعد مباراة المغرب ضد هولندا

ويواجه منتخب المغرب منافسه هولندا اليوم في تمام الساعة الرابعة صباح غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1 الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط.