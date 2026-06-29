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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاولر يرشح بوليسيتش لخلافة محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

رشح روبي فاولر، أسطورة ليفربول السابقة، النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش ليكون أحد الخيارات المناسبة لتعويض رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد فاولر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بوليسيتش يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للنجاح مع ليفربول، مشيرًا إلى خبرته السابقة في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن عمره المناسب وقدراته الهجومية التي تجعله لاعبًا مؤثرًا.

وأوضح نجم "الريدز" السابق أن بوليسيتش قد يسير على خطى محمد صلاح في حال انتقاله إلى ليفربول، معربًا عن استغرابه من غياب اسم اللاعب الأمريكي عن الترشيحات المتداولة داخل وسائل الإعلام بشأن تدعيم الفريق.

ويأتي حديث فاولر في ظل اقتراب نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول، بعد مسيرة استمرت تسعة مواسم، حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تسجيله أكثر من 250 هدفًا بقميص الفريق.

ويقدم بوليسيتش مستويات مميزة مع ميلان منذ انضمامه للفريق قادمًا من تشيلسي، حيث ساهم في عشرات الأهداف بين التسجيل والصناعة، ليصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الإيطالي خلال الموسمين الأخيرين.

روبي فاولر فاولر محمد صلاح صلاح ليفربول بوليسيتش

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