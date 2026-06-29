ركن أمام المحل.. القبض على شاب ووالدته تعديا على سيارة شخص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بإحداث تلفيات بسيارته حال وقوفها بأحد الشوارع بالجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخص وسيدة لقيامهما بإحداث تلفيات بسيارته حال قيامه بزيارة شقيقته.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عامل ووالدته – مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الشاكى بإيقاف سيارته أمام المحل الخاص بأحدهما .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









