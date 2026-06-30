قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتوقف الامتحانات؟.. تفاصيل إجازة 30 يونيو رسميًا بعد قرار الحكومة
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بقليل أم فاتك ثوابه؟.. انتبه
انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟
التحريات كشفتهم.. حبس المتهمين بسرقة شاشات استاد القاهرة 4 أيام للتحقيق
لعنة التتويج مستمرة.. ألمانيا تودع كأس العالم مبكرًا للمرة الثالثة على التوالي
الصيباري في الهجوم.. تشكيل المغرب لمواجهة هولندا بكأس العالم 2026
حادث يهز فرنسا.. إصابة 3 أشخاص في انفجار قوي بإمارة موناكو
1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
هل الربح من عمل سايبر يحتوي على ألعاب ترفيهية حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة الكبري 39
بعد اعتراضهم على الأجور.. بريطانيا تقدم عرضا للأطباء المقيمين لحل النزاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة الكبري 39

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء


أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم لتسجل العظمى على القاهرة الكبري 37 درجة والمحسوسة 39، والوجه البحري 36 للعظمى والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية الغربية 31 للعظمي و34 للمحسوسة، وجنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 40.

ارتفاع نسب الرطوبة


تابعت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجة، بالإضافة إلى شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة


ولفتت أن سيشهد طقس اليوم الثلاثاء نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السلوم – مطروح – سيوة على فترات متقطعة.

 اضطراب الملاحة البحرية


أضافت إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة الطقس اليوم الأرصاد هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الأثنين

بكام الريال السعودي؟.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

اسعار البنزين اليوم

رسمياً.. سعر بنزين 92 و 95 اليوم الاثنين

حالة الطقس لمدة اسبوع

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

بالصور

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد