طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة الكبري 39

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم لتسجل العظمى على القاهرة الكبري 37 درجة والمحسوسة 39، والوجه البحري 36 للعظمى والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية الغربية 31 للعظمي و34 للمحسوسة، وجنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 40.

ارتفاع نسب الرطوبة



تابعت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجة، بالإضافة إلى شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة



ولفتت أن سيشهد طقس اليوم الثلاثاء نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السلوم – مطروح – سيوة على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية



أضافت إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

