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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام سيمون مائير بقميص ميلان في الكالتشيو الايطالي

صدى البلد

أعلن نادي ميلان الإيطالى تمديد تعاقد، قائده المدافع الدنماركي سيمون كايير لمدة 3 مواسم، ليستمر مع الروسونيري حتى صيف 2024، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وانضم كايير صاحب الـ32 عاما، إلى ميلان في يناير 2020، قادما من إشبيلية الإسباني لمدة 6 اشهر على سبيل الإعارة، قبل التعاقد معه بشكل نهائي في صيف 2020.

وخاض قائد منتخب الدنمارك 66 مباراة مع ميلان خلال تلك الفترة، وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين، وتبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وفي الموسم الحالي شارك اللاعب في 8 مباريات مع ميلان (6 في الدوري و2 في دوري أبطال أوروبا).

ولعب كايير 117 مباراة مع منتخب الدنمارك، وسجل 5 أهداف، واختير ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، بعد أن قاد منتخب بلاده للدور نصف النهائي في أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2020" بالإضافة للتأهل لكأس العالم المقبل 2022.

صدى البلد يرصد ارقام سيمون كايير بقميص فريق ميلان فى دورى الكالتشيو الايطالي.

يعتبر سيمون كايير لاعب فريق ميلان الإيطالي نجم الخط الخلفي و قائد المنتخب الدنماركي واتسم أداءه بالتميز بالنضج العالي و قدم مبارة جيدة من جميع النواحي
فنيا وبدنيا وخاصة تكتيكيا وذهنيا
إضافة الى التمركز والقيادة والقدرة العالية على اللعب تحت الضغط
والدقة التمريرات والتفوق في الثنائيات والسرعة في العودة والتدخلات والتوقيت وأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

سيمون كايير فى الميلان

.32 سنة

الأفضل تقييما في عناصر فريقه

صاحب 67 مبارة بقميص ميلان في جميع المسابقات

ضمن قائمة 30 لاعب المرشحين لنيل الكرة الذهبية 2021

نجح فى الثنائيات الهوائية بنسبة 100%

دقة استخلاصه للكرة بنسبة 100%

دقة تمريراته بنسبة 90%

تجديد عقده الي موسم 2024 
مفيد للفريق من الناحية الفنية والمادية للنادي نظير 300 الف يورو زيادة في قيمة الراتب السنوي
. من 1.2 الى 1.5 مليون يورو

نادي ميلان الدنماركي سيمون كايير سيمون كايير إشبيلية الإسباني منتخب الدنمارك ميلان

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