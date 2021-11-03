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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة بـ4 ألاف و500 كيس سكر مدعم "ناقص وزن" في أسوان

ضبط كميات من السكر
ضبط كميات من السكر

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المحاسب حسام العربى بضبط سيارة نقل محملة بـ 4 ألاف و500 كيس من السكر المدعم ناقص الوزن وذلك ضمن جهودها لمحاربة الغش التجارى والسيطرة على السوق المحلى من خلال مراقبة حركة تداول السلع الغذائية الأساسية وخاصة السكر والبيض والدواجن واللحوم بأنواعها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية أمس على عدد من المجمعات الإستهلاكية والمخابز البلدية ومنافذ بيع اللحوم بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ الدخول والخروج للمحافظة .

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وقد أكد وكيل وزارة التموين بأسوان على أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم عرض الواقعة عليه حيث قرر إحالتها إلى النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين وخاصة أنه قد سبق ضبط كميات مماثلة تصل إلى 680 كجم من السكر المدعم ، لافتاً إلى أن هناك توجيهات أيضاً من الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والهايبر والمخابز البلدية لمواجهة أى محاولات لضعاف النفوس من التجار بالتلاعب ورفع الأسعار .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد عدد من المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تضم 11 مستشفى و 112 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 11.7 مليار جنيه حيث شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مستشفى المسلة للحميات ، ومشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى ، بالإضافة إلى مشروع مستشفى الرمد حيث يأتي ذلك في إطار متابعته للمشروعات الجارية علي أرض المحافظة من أجل تحسين مستوي معيشة المواطنين وخاصة في القطاع الصحي ، وقد رافقه خلال الجولة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديرى الصحة والمشروعات ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان .

وتابع محافظ أسوان معدلات إنجاز مشروع إنشاء مستشفى المسلة للحميات والتي تم الانتهاء منها بنسبة 80 % وبتكلفة 144 مليون و 150 ألف جنيه ، ومقرر نهوها بنهاية العام الحالي حيث تضم 5 أدوار بإجمالى 102 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية ، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى ومبنى الفيروسات والعيادات الخارجية والذى يضم 5 عيادات متنوعة ، وكذا خزان أرضي بسعة 750 م3 لتوفير مياه الشرب لهذه المباني الخدمية بشكل مستمر ، وأيضاً المولدات الكهربائية الملائمة .

كما تابع اللواء أشرف عطية مشروع إنشاء مركز للغسيل الكلوى بتكلفة 85 مليون جنية بدعم من صندوق تحيا مصر وبنسبة تنفيذ 80 % ويقام على مساحة 1100 م2 ، ويتكون من 2 دور ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى ، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية .

 

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