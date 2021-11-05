استعدادا للتشغيل التجريبي .. وفد من منظومة التأمين الصحي الشامل يزور أسوان

استقبلت مديرية الشئون الصحية بأسوان لجنة من وحدة إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث ترأس هذه الزيارة كل من الدكتور مصطفي حافظ نائب مدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشئون التشغيل ، والمهندس محمد السيسي نائب مدير المشروع للشئون الهندسية ، واللذان شاركا في سلسلة جولات تفقدية شملت مستشفيات المنظومة بالمحافظة وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية والتطوير بالمباني.

ويأتي ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي إطار توجيهات وزير الصحة والسكان ، وإشراف الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل .

وفي إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان لمتابعة أعمال التطوير بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بإشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

وكانت من نتائج تلك الجولات التوصية وزيادة وتكثيف معدلات تنفيذ أعمال البناء والتطوير بمستشفيات المنظومة لاستلام عدد منها خلال نهاية العام الجاري لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة ، كما تضمنت الزيارات تفقد عدد من الوحدات الصحية التي تم استلامها وتجهيزها ، ويجري حالياً بدء تسكين القوي البشرية استعدادا للتشغيل التجريبي وذلك لمتابعة مدي جاهزية تلك الوحدات لبدء التشغيل التجريبي.

كما يذكر أن عدد الوحدات التي تم استلامها، وجاري تجهيزها وبدء تسكين القوي البشرية استعدادا للتشغيل التجريبي بلغ (٧٧) ، من إجمالي( ١١٢) وحدة صحية ومركز طبي علي مستوي محافظة أسوان .

هذا وكان قد تحدث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد عن المشروعات الجارى تنفيذها على أرض أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الأفريقي.

وفى مستهل حديثه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته فيما يخص أسوان باعتبارها عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وقال: "قمنا بالعمل على تنفيذ ذلك، ولدينا حجم من الاستثمارات داخل محافظة اسوان وصلت حتى الآن إلى 1.5 مليار جنيه، ونعمل على أرض الواقع حالياً مع كافة القطاعات والمستثمرين".

ورحب محافظ أسوان، باللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، الذى حضر إلى أسوان لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجالات الاستثمار وتنفيذ عدد من المشروعات والتي منها وضع حجر الأساس لمشروع الدواجن المتكامل على مساحة 100 فدان بقرية بنبان لتوفير فرص عمل للشباب تصل لـ10 آلاف فرصة عمل متنوعة داخل محافظة أسوان خلال الفترة القادمة.

وحدة مشروع منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة تزور أسوان

وحدة مشروع منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة تزور أسوان

وحدة مشروع منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة تزور أسوان