بعد خماسية الأهلي .. آراء الجماهير في مباراة القمة |فيديو

بعد أن انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك أمس بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، رصدت عدسة موقع "صدى البلد " آراء الجماهير في المباراة ..

قال "محمد أحمد " إنها تعتبر من أعلى مباريات الأهلي المتوقع نتيجتها حيث بذل فريق الأهلي مجهودا كبيرا في الفترة الأخيرة ، وبالأخص بعد خسارة الأهلي في الدوري السابق ، مؤكداً علي أن الدوري هذا العالم لصالح فريق الأهلي.

وأشار "محمود بدر" إلي أن موسيماني يعتبر من أفضل المدربين علي الإطلاق الذين دربوا في نادى الأهلي ولكن تغييره للخطة في اللحظة الأخيرة كان السبب في خسارة الأهلي أجوالا أخري قد تصل الي 7 أو 8 أهداف.

ونوه "خالد علي" الي أن الأهلي لم يحسم الدوري حتي الأن وذلك لأنها تعتبر المباراة الأولي في الدوري ومازالت المباريات ف الدوري طويلة ، متمنياً الفوز للأهلي فى المرات القادمة .

وأختتم " شوقي حسام" بأن فريق الزمالك حتي الشوط التاني كان في أسوأ حالة وذلك بسبب تغير المدربين والإداريين بشكل مستمر مما أدى إلي تشتت الفرقة ، وعدم الثبات في الملعب ، كما أن حصولهم علي ثلاثة أهداف في تلك المباراة يعد إنجازاً كبيراً لهم.