بينها دول عربية.. أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها

حدثت أبوظبي قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى الإمارة مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 7 نوفمبر الجاري.

ويبدأ العمل بالنسخة الجديدة من "القائمة الخضراء" في أبوظبي، الأحد، وتشمل عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان والجزائر والبحرين والكويت والمغرب واليمن، وذلك بحسب ما أعلنته الإمارة.

تحديث قائمة للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى #أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 7 نوفمبر 2021. pic.twitter.com/B8S1bZjQ58 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) November 6, 2021

وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

كما سيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء" المُحدثة إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (بعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول).

أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.