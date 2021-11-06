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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها دول عربية.. أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها

أبوظبي تحدث القائمة
أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للقادمين إليها

حدثت أبوظبي قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى الإمارة مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 7 نوفمبر الجاري.

ويبدأ العمل بالنسخة الجديدة من "القائمة الخضراء" في أبوظبي، الأحد، وتشمل عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان والجزائر والبحرين والكويت والمغرب واليمن، وذلك بحسب ما أعلنته الإمارة.

وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي في الإمارة، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

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كما سيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء" المُحدثة إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي (بعد تاريخ الوصول هو اليوم الأول).

أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في اليوميّن السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

أبوظبي القائمة الخضراء الامارات كورونا الحجر الصحي

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