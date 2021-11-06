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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صلاة استسقاء.. توجيه عاجل من رئيس الإمارات

رئيس الإمارات الشيخ
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري بعشر دقائق.

وأدى المصلون في جميع أنحاء السعودية، صباح الخميس الماضي، صلاة الاستسقاء؛ اتباعًا لسنة الرسول عند الجدب وتأخر نزول المطر.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا المواطنين في جميع أنحاء المملكة، لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، في مكة المكرمة أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، حيث تقدمهم الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأَمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن.

وقال الدكتور بليلة: "إن ما يصيب العباد من نوائب الجدب واللأْواء، وكوارث المحن والبلاء، هو امتحان وابتلاء؛ موضحًا أن التفريط في تطبيق شرائع الإسلام، وهدي السنة والقرآن، أوقَعَ الناس في البلاء وساقهم إلى الشدة والعناء".

وأضاف أنه كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الجدب وتأخر المطر، أن يضرع إلى ربه مستسقيًا متذللًا متخشعًا متواضعًا لربه مستكينًا بين يديه يستمطر رحمته ويبتغي فضله.

الامارات صلاة استسقاء الجمعة المطر اخبار العالم

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