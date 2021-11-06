تحريف للنوايا.. توضيح مهم من قرقاش بشأن دور الإمارات في تونس والسودان

نشر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، أورد فيها ردًا على بعض المعلقين ممن تناولوا الدور الإماراتي في تونس والسودان.

وقال قرقاش في تغريدة "حاولت بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، وهناك أيضًا ميل من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع".

وأضاف قرقاش "الحقيقة أن الإمارات تعمل مع شركائها لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتسعى إلى بناء الجسور بهدف تخفيف التوترات. نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات لهموم الشعوب وتجنب تهميش شرائح المجتمع".

وتابع قرقاش "تؤمن الإمارات بأن الحوار والعمليات الشاملة وتجنب المواجهة يجب أن تكون الأدوات الرئيسية في إدارة كل من النزاعات الداخلية والعلاقات الإقليمية".

وأعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، إرسال وفد إلى الخرطوم للقاء القيادات السودانية من المكونات المختلفة لبحث سبل الأزمة القائمة في السودان.

ونقلت فضائية الشرق السعودية عن الجامعة العربية، إرسالها وفدا رفيع المستوى إلى الخرطوم بهدف المساهمة في حل الأزمة.

وأعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قبل نحو أسبوعين فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل كل من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.