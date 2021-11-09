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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجة باتعه

الحاجة باتعة بعد استجابة السيسي: الرئيس سند لكل المصريين.. شاهد

الحاجة باتعه بعد
الحاجة باتعه بعد استجابة الرئيس السيسي لها

سيطرت حالة السعادة على منزل الحاجة باتعة، التي استجاب لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة بتوفير شقة سكنية و صرف معاش شهري لها، وتوالت التهاني عليها من الجيران الذين توافدوا عليها لتقديم التهنئة ومشاركتها لحظات الفرح والاحتفال.

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فرحة داخل منزل الحاجة باتعه بعد استجابة السيسي لها 

و أعربت الحاجة باتعه السيد، عن سعادتها، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بعد استجابة رئيس الجمهورية لها، قائله:"أنا فوجئت بزيارة أحد المسؤولين من مجلس المدينة والتضامن الاجتماعي لابلاغي إستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لطلبات  بتوفير سكن ومعاش و صرف مواد غذائية متنوعة تكفي لمدة شهرين،و تسجيل حفيدتي المطلقة بوحدة الربدان وصرف مساعدة مالية لها و توفير سيارة لنقل نجلي إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات والتشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية، بقيت مش مصدقة، الحمد لله عوض ربنا كبير هو العالم بالحال".

وأضافت :" ربنا يجبر السيسي زي ما جبر كل مواطن غلبان طلب مساعدته و جبر بخاطره واستجاب له، البيت لم يخل من الجيران منذ وقت الاستجابة الحمد لله على كرم ربنا وإن فيه رئيس يحس بالغلابة.

حكاية الحاجة باتعه سيدة البحيرة 

 

وتابعت :" زوجي توفي منذ ما يقرب من ١٥ عام، ترك ليا ٧ أولاد، اشتغلت في المنازل لتوفير احتياجاتهم حتى أصيبت بجلطة ولم استطيع العمل و جلست في المنزل و قامت زوجة نجلي الكبير بالعمل داخل وخارج المنزل لتوفير احتياجات المنزل بعد إصابة نجلي بمرض مزمن في الرئ".

أوضحت :" كل أولادي علي باب الله، علينا ديون كتير زوجة ابني معرضة للسجن في أي لحظة، عايشين كلنا في غرفة واحدة في منزل متهالك، مره كنت نايمه تعبانه الفار اكل رجلي".

كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير شقة سكنية للمواطنة باتعة السيد إبراهيم الشنشوري، من محافظة البحيرة، وصرف كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته، بالإضافة إلى توفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة

وعلى الفور، اتخذت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة ومحافظة البحيرة الإجراءات اللازمة حيال الحالة الإنسانية، حيث تم صرف مبلغ بقيمة 1000 جنيه من محافظة البحيرة، وتم توفير وحدة سكنية بأرض الإرشاد بمدينة شبراخيت وجاري نقلها للسكن الجديد، وتم صرف كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته (مرتبة و 2 مفرش اطقم ملايات ولحاف فيبر و 3 بطانية)

كما تم صرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفي لمدة شهرين، وتم تسجيل حفيدتها المطلقة بوحدة الربدان التابعة لإدارة شبرا خيت لصرف مساعدة مطلقات وتم مساعدتها ببحث تكافل بمؤسسة التكافل بالبحيرة بمبلغ 400 جنيه شهرياً بداية من 1/11/2021، لافتة تم التنسيق مع مؤسسة صناع الخير لعمل العملية للأبن وتم توفير سيارة لنقله إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات والتشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية. 
 

البحيرة الحاجة باتعه محافظة البحيرة شبراخيت استجابة الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي صرف معاش شهري

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