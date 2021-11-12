أخبار التعليم.. ألسن عين شمس تناشد الطلاب بتلقي لقاح كورونا.. تربية طفولة القاهرة تعلن شروط استخراج شهادة التخرج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

تعرف على نظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية الجديدة

يواصل الطلاب وأولياء الأمور فى البحث عن مسار لاستكمال الطلاب التعليم الجامعي، ومن بين الجامعات التي أنشأتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة الجامعات التكنولوجية، لذلك حرص "صدى البلد" على تقديم كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية من حيث البرامج الدراسية والتخصصات والجامعات التكنولوجية.

للطلاب الخريجين .. تربية طفولة القاهرة تعلن شروط استخراج شهادة التخرج

نوهت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على الطلاب خريجى دفعة ٢٠٢١ سرعة احضار صورة شخصية بخلفية بيضاء وعدم كتابة الاسم عليها لقسم شئون الخريجين لاستخراج شهادة التخرج .

٢١ نوفمبر ... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول الاخطاء بالبحوص العلمية و كيفية التعامل معها

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ألسن عين شمس تناشد الطلاب بتلقي اللقاح.. وتحذر: التطعيم شرط لحضور المحاضرات

ناشدت كلية ألسن بجامعة عين شمس ، الطلاب سرعة التوجه إلى الكلية لتلقى التطعيم الخاص بمكافحة فيروس كورونا اليوم الجمعة 12/11/2021، وذلك من 9ص وإلى 8م.