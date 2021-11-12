للطلاب الخريجين.. تربية طفولة القاهرة تعلن شروط استخراج شهادة التخرج

نوهت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على الطلاب خريجى دفعة ٢٠٢١ سرعة احضار صورة شخصية بخلفية بيضاء وعدم كتابة الاسم عليها لقسم شئون الخريجين لاستخراج شهادة التخرج .

على الجانب الاخر أظهرت نتائج التصنيف الأمريكى US News لعام 2021، تطور أداء جامعة القاهرة ليس فى التصنيف العالمى للجامعات فقط بل شمل هذا أيضًا ترتيبها في التخصصات العلمية العالمية الأشهر في العالم، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة في العديد من التخصصات العلمية على المستوى العالمي بنسبة 40%، وتطور عددها ليصبح 14 تخصصًا، وجاءت جامعة القاهرة ضمن أول 100 جامعة في بعض التخصصات وضمن افضل 200 جامعة عالمية في عدة تخصصات اخرى لتكون بين أفضل 1% من جامعات العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تقدمت على جامعات أوروبية وآسيوية في عدد من التخصصات، حيث جاء ترتيب جامعة القاهرة في تخصص الصيدلة في المركز 54 عالميًا، وفي تخصص الرياضيات في المركز 195 لأول مرة، وبالتالي سبقت جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة هلسنكي بفنلندا، وأكاديمية العلوم بجامعة الصين، وجامعة مانشستر بانجلترا، كما تقدمت على الجامعات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن تخصص الهندسة جاء في المركز 247 على المستوى العالمي، وتخصص الطب جاء في المركز 269 على مستوى العالم طبقا لما نشره المصنف الامريكى بهذه الشاشة الموجوده بموقع المصنف فى اكتوبر 2021