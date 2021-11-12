عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الخريجين.. تربية طفولة القاهرة تعلن شروط استخراج شهادة التخرج

كلية التربية للطفولة
كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة

نوهت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، على الطلاب خريجى دفعة ٢٠٢١ سرعة احضار صورة شخصية بخلفية بيضاء وعدم كتابة الاسم عليها لقسم شئون الخريجين لاستخراج شهادة التخرج .

txt

الخشت يستعرض رؤيته لواقع العلوم الدينية وسبل تطويرها في مؤتمر بالإمارات

txt

تمريض القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الميدتيرم

على الجانب الاخر أظهرت نتائج التصنيف الأمريكى US News لعام 2021، تطور أداء جامعة القاهرة ليس فى التصنيف العالمى للجامعات فقط بل شمل هذا أيضًا ترتيبها في التخصصات العلمية العالمية الأشهر في العالم، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة في العديد من التخصصات العلمية على المستوى العالمي بنسبة 40%، وتطور عددها ليصبح 14 تخصصًا، وجاءت جامعة القاهرة ضمن أول 100 جامعة في بعض التخصصات وضمن افضل  200 جامعة عالمية في عدة تخصصات اخرى لتكون بين أفضل 1% من جامعات العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة تقدمت على جامعات أوروبية وآسيوية في عدد من التخصصات، حيث جاء ترتيب جامعة القاهرة في تخصص الصيدلة في المركز 54 عالميًا، وفي تخصص الرياضيات في المركز 195 لأول مرة، وبالتالي سبقت جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة هلسنكي بفنلندا، وأكاديمية العلوم بجامعة الصين، وجامعة مانشستر بانجلترا، كما تقدمت على الجامعات العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن تخصص الهندسة جاء في المركز 247 على المستوى العالمي، وتخصص الطب جاء في المركز 269 على مستوى العالم  طبقا لما نشره المصنف الامريكى بهذه الشاشة الموجوده بموقع المصنف فى اكتوبر 2021

كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة التصنيف الأمريكى US News التصنيف العالمى تطور أداء جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

مواضع استجابة الدعاء يوم الجمعة .. نفحات ربانية لا تضيعها

تفاصيل جديدة للسيارة نيسان سنترا 2022 .. صور

الحكم بالسجن المؤبد بتهمة القتل المعادي للسامية لقاتل ميراي كنول..فيديو

شاومي تطلق الإصدار العالمي من سلسلة Redmi Note 11 في هذا الموعد

فعل يجعلك ساعي بريد للشيطان .. إثم كبير احذره

الأوقاف: 24 محافظة تنتهي من رفع صناديق التبرعات بالمساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ