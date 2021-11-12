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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تناشد الطلاب بتلقي اللقاح.. وتحذر: التطعيم شرط حضور المحاضرات

كلية الألسن جامعة
كلية الألسن جامعة عين شمس

ناشدت كلية الألسن بجامعة عين شمس ، الطلاب سرعة التوجه إلى الكلية لتلقى التطعيم الخاص بمكافحة فيروس كورونا اليوم الجمعة 12/11/2021، وذلك من 9ص وإلى 8م.

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وكشف الدكتورة سلوي رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن تلقى التطعيم سيكون شرطا لحضور المحاضرات وسيتم منع دخول أي طالب لم يتلقي اللقاح بدءًا من الاثنين 15 نوفمبر 2021.

ألسن عين شمس تناشد طلابها بتلقي اللقاح

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، أقرت بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، وقرار بأن يكون بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

 

على جانب أخر نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الطلاب المكفوفين، حيث شهدت مكتبة رفيق الدرب بالكلية مراسم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين المكفوفين بالكلية.

 

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.محمد الصغير، رئيس مجلس قسم اللغة الاسبانية، د. يمنى عزمى، أستاذ اللغة الإسبانية ورئيس اللجنة الثقافية بالكلية، ناهد حمودة، مدير عام الكلية، وخضرة غيط، مدير مكتبة رفيق الدرب.

 

و أكدت  د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تولي إهتمامًا خاصًا بذوى القدرات الخاصة، وتأتى تلك الخطوة بالتماشي مع توجهات الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠ لتمكين ذوى القدرات الخاصة في المجتمع المصري، مشيدة بوجود معيدين بالكلية من المكفوفين، والذين أثبتوا جدارتهم، وتفوقهم.

 

وأوضحت أن الطلاب المكفوفين يتلقون محاضراتهم بمكتبة رفيق الدرب، حيث تستقبل المكتبة النسخة الإلكترونية من المواد العلمية المرسلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها إلى الطلبة، مشيرة إلى أن المكتبة تقوم لمن يرغب من الطلبة بطباعة المواد العلمية الخاصة بهم بطريقة برايل.

 

من جانبه أكد د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع التعليم والطلاب بالكلية يعمل وفق منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة للطلاب خاصة الطلاب ذوي الهمم، مشيدًا بجهود مكتبة رفيق الدرب في تسخير كافة امكانياتها لمساعدة الطلاب المكفوفين في دراستهم في الكلية وما بعد التخرج.

كلية الألسن جامعة عين شمس فيروس كورونا

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