عرض مسرحية ولاد البلد بقرية شندويل في المراغة

انطلقت أولى فعاليات العرض المسرحي"ولاد البلد" للبيت الفنى للمسرح ضمن برنامج حياة كريمة وتستمر في الفترة من ١١ إلى ١٨ نوفمبر الجارى، وذلك بقرية شندويل بالمراغة.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لنشر الوعى الثقافى للمواطن

عرض "ولاد البلد" تصميم واضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي.

يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

"ولاد البلد" بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله.



كما إختتم برنامج سفراء الوعي بمحافظة سوهاج فعالياته و الذي نفذته مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية على مسرح القصر على مدار ٦ أيام، بالتعاون مع الفرع.

جدير بالذكر أن انطلاق برنامج سفراء الوعي بمحافظة سوهاج للعمل بمبادرة حياه كريمة تشارك فيه الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة سوهاج وذلك للعمل علي نشر الوعي بقري ومراكز محافظة سوهاج.

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